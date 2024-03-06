В ЦСКА сообщили, что достигли договорённости о новом контракте с Чаловым

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что московский клуб договорился о продлении контракта с нападающим .

Фёдор — один из сильнейших российских игроков, тут все объективно. Что касается наших переговоров по продлению, то принципиальные договоренности достигнуты, и сейчас это уже вопрос сугубо юридический.