В ЦСКА сообщили, что достигли договорённости о новом контракте с Чаловым

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что московский клуб договорился о продлении контракта с нападающим Фёдором Чаловым.
Фёдор — один из сильнейших российских игроков, тут все объективно. Что касается наших переговоров по продлению, то принципиальные договоренности достигнуты, и сейчас это уже вопрос сугубо юридический.
А по большому счету дело в финансах. ЦСКА ( ВЭБ и Гинер) уже 2 года под серьезными санкциями. С деньгами проблемы. В 22 году вышли из положения, продав Марадишвили и Тикнизяна, в 23 году продали Медину и Караскаля. В этом году продадут Чалова и Файзулаева. Иного выхода нет, т.к. у ЦСКА нет богатого госспонсора как у Зенита, Локо и Динамо и частого спонсора как у Краснодара и Спартака. Поэтому только продажа активов. На место Чалова уже взят Мусаев, а на место Файзуллаева - алжирец. Так что вот только так ЦСКА и выживает. И молодежь типа Арбузова, Ушакова, Ермакова и Кучаева продают по той же причине. Никаких дорогих трансферов на вход в ближайшее время не будет. Ничего не поделаешь
А по большому счету дело в финансах. ЦСКА ( ВЭБ и Гинер) уже 2 года под серьезными санкциями. С деньгами проблемы. В 22 году вышли из положения, продав Марадишвили и Тикнизяна, в 23 году продали Медину и Караскаля. В этом году продадут Чалова и Файзулаева. Иного выхода нет, т.к. у ЦСКА нет богатого госспонсора как у Зенита, Локо и Динамо и частого спонсора как у Краснодара и Спартака. Поэтому только продажа активов. На место Чалова уже взят Мусаев, а на место Файзуллаева - алжирец. Так что вот только так ЦСКА и выживает. И молодежь типа Арбузова, Ушакова, Ермакова и Кучаева продают по той же причине. Никаких дорогих трансферов на вход в ближайшее время не будет. Ничего не поделаешь