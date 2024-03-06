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В ЦСКА сообщили, что достигли договорённости о новом контракте с Чаловым

вчера, 20:46

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что московский клуб договорился о продлении контракта с нападающим Фёдором Чаловым.

Фёдор — один из сильнейших российских игроков, тут все объективно. Что касается наших переговоров по продлению, то принципиальные договоренности достигнуты, и сейчас это уже вопрос сугубо юридический.

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05 марта
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Все комментарии
Интерес
Интерес
вчера в 22:48
Ну и ладно,кадр понятный.
ermak6848
ermak6848
вчера в 22:10
Фёдор ещё пригодится своему клубу.
MishaB
MishaB
вчера в 21:59
А как же топ клубы,которые про которые СМИ вечно пишут?
lotsman
lotsman
вчера в 21:33
Правильно сделали. Да и Чалов не сглупил. Так и должно было быть.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 21:33
Юра, извини, но ты не совсем в теме. Я выше пояснил ситуацию.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 21:31, ред.
Извини, но ты не совсем в теме. Продлили контракт, чтобы он не ушел бесплатно , например , в Турцию или к середнякам в Европе. Когда у него контракт, то он бесплатно не уйдет, т.к. там прописаны отступные.
А по большому счету дело в финансах. ЦСКА ( ВЭБ и Гинер) уже 2 года под серьезными санкциями. С деньгами проблемы. В 22 году вышли из положения, продав Марадишвили и Тикнизяна, в 23 году продали Медину и Караскаля. В этом году продадут Чалова и Файзулаева. Иного выхода нет, т.к. у ЦСКА нет богатого госспонсора как у Зенита, Локо и Динамо и частого спонсора как у Краснодара и Спартака. Поэтому только продажа активов. На место Чалова уже взят Мусаев, а на место Файзуллаева - алжирец. Так что вот только так ЦСКА и выживает. И молодежь типа Арбузова, Ушакова, Ермакова и Кучаева продают по той же причине. Никаких дорогих трансферов на вход в ближайшее время не будет. Ничего не поделаешь
pomor45
pomor45
вчера в 21:02
Какие с Чаловым сложности? Парень вроде уже изрядно натёр нос за бугром, чтобы туда поглядывать. Или ничего не усвоил и хочет набить большую шишку?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:58
Продлили контракт и это ХОРОШО !!!
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:54
Коняшкам нужно кровь из носа Федора нужно оставлять.
Manaseryan
Manaseryan
вчера в 20:47
Ну Федура надо оставить 100%
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