Российские арбитры будут работать на матче чемпионата Саудовской Аравии

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вчера, 18:40

Российские арбитры будут работать на игре 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Фатех» и «Аль-Иттихад».

На этой встрече отработает смешанная бригада, судьей назначен , его ассистентами стали Максим Гаврилин и Игорь Демешко, видеоассистентом — .