Российские арбитры будут работать на матче чемпионата Саудовской Аравии

Российские арбитры будут работать на игре 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Фатех» и «Аль-Иттихад».
На этой встрече отработает смешанная бригада, судьей назначен Сергей Карасёв, его ассистентами стали Максим Гаврилин и Игорь Демешко, видеоассистентом — Виталий Мешков.
Ранее рефери из РФ уже работали на матчах текущего сезона саудовской Премьер-Лиги.
обходите это чудо стороной;
"Как здоровье жёнки,деток?",- он не спросит,
и пенальти лишь настойчиво попросит...
обходите это чудо стороной;
"Как здоровье жёнки,деток?",- он не спросит,
и пенальти лишь настойчиво попросит...
https://youtu.be/JLgjVudb_RM?feature=shared