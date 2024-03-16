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Российские арбитры будут работать на матче чемпионата Саудовской Аравии

вчера, 18:40
Аль-ФатехЛоготип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)2 : 4Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-ИттихадМатч завершен

Российские арбитры будут работать на игре 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии между командами «Аль-Фатех» и «Аль-Иттихад».

На этой встрече отработает смешанная бригада, судьей назначен Сергей Карасёв, его ассистентами стали Максим Гаврилин и Игорь Демешко, видеоассистентом — Виталий Мешков.

Ранее рефери из РФ уже работали на матчах текущего сезона саудовской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:26
Хорошо бабла рубанут лысый металлист и К*!
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:30
Только просьба... Карась ты только НЕнаКарась и обслужи матч достойно.
Интерес
Интерес
вчера в 20:09
Там играет некий парень чумовой,
обходите это чудо стороной;
"Как здоровье жёнки,деток?",- он не спросит,
и пенальти лишь настойчиво попросит...
drug01
drug01
вчера в 19:41
Правильно! Надо доверять нашим судьям, которые самые честные в мире....
balalay
balalay
вчера в 19:31
конечно, это страна где всем рубят головы по шариату
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:23
И практика есть, и денег заработают...
lotsman
lotsman
вчера в 19:04
Шейхи им не простят ошибки.)
Futurista
Futurista
вчера в 18:56
Российские арбитры объясняют шейху решение VAR...

k85zpjevhjxa
k85zpjevhjxa
вчера в 18:50
Ну хоть подзаработают немного.
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