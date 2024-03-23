В Москве завершилась церемония прощания с Василием Уткиным

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сегодня, 14:25

В Москве завершилась церемония прощания с российским спортивным журналистом, комментатором и блогером .

Траурная процедура проходила в ритуальном зале ЦКБ при президенте России. Первыми с умершим журналистом прощались его родные, друзья и коллеги. Затем церемония была открыта для всех желающих.

Проститься с комментатором пришли несколько сотен человек. В их числе президент РПЛ Александр Алаев, бывшие футболисты Евгений Ловчев, Дмитрий Хохлов, Никита Баженов, Владислав Радимов, экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко, действующие комментаторы Владимир Стогниенко, Константин Генич, Тимур Журавель, Александр Елагин, Дмитрий Шнякин, Роман Нагучев, Нобель Арустамян, Денис Казанский, актёры Камиль Ларин, Леонид Барац, Ростислав Хаит, рэпер Pharaoh. Поминальные венки прислали «Спартак», клуб Медиалиги «Эгриси», который основал Уткин, Федерация футбола Москвы и другие.

Уткин будет похоронен на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы в Балашихе.