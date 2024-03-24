Родриго Силва рассказал о работе с психологом

Нападающий «Реала» высказался о работе с психологом.

Я начал заниматься в марте прошлого года. Мне это предложил отец. Сначала я отказывался, поскольку у меня было предубеждение, что это нужно тем, у кого есть проблемы. Я считал: «Со мной все нормально, не нуждаюсь в этом». Но решил пройти сеанс.

Когда я пришел, то понял, что психолог – это человек, который готов мне помочь, что это – друг, которому я могу рассказать все что угодно. Могу говорить о вещах, о которых мне было стыдно сказать дома или с друзьями. Я ощутил свободу. Я начал воспринимать Росану, моего психолога, как друга, которому можно доверять.