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Родриго Силва рассказал о работе с психологом

сегодня, 08:32

Нападающий «Реала» Родриго Силва высказался о работе с психологом.

Я начал заниматься в марте прошлого года. Мне это предложил отец. Сначала я отказывался, поскольку у меня было предубеждение, что это нужно тем, у кого есть проблемы. Я считал: «Со мной все нормально, не нуждаюсь в этом». Но решил пройти сеанс.

Когда я пришел, то понял, что психолог – это человек, который готов мне помочь, что это – друг, которому я могу рассказать все что угодно. Могу говорить о вещах, о которых мне было стыдно сказать дома или с друзьями. Я ощутил свободу. Я начал воспринимать Росану, моего психолога, как друга, которому можно доверять.

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Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 09:25
Реала лучше обоих слить
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 09:23
Вини ноет и играет, Родриго не ноет, но и не играет толком. Первый вариант все равно лучше.
mvd9qubp7966
mvd9qubp7966
сегодня в 09:19
Похоже психолог нашёл своего клиента
vcy73dkk83cb
vcy73dkk83cb
сегодня в 09:13
Ну все... теперь у психолога после таких слов будет очередь из футболистов стоять...
shlomo2
shlomo2
сегодня в 09:10
Если действительно помог, то хорошо.... а так хорошая реклама получилась...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 09:08, ред.
Своего одноклубника туда отправь, вечного нытика Винисиуса))
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 09:06
Судя по всему, психолог сказал "Не парься", потому что Родриго - самый ленивый футболист в нынешнем боевом "Реале"...
ABir
ABir
сегодня в 09:00
Очень многие желают присосаться к баснословно высоким заработкам футболистов топ клубов. У агентов и психологов это получается особенно хорошо.
Гость
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