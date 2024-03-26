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Главный тренер «Осасуны» объявил, что покинет клуб после 6 лет работы

сегодня, 20:49

Главный тренер «Осасуны» Хагоба Аррасате сообщил, что покинет клуб после окончания сезона.

Контракт специалиста рассчитан до 30 июня 2024 года.

Аррасате возглавляет команду с июля 2018-го. Под его руководством «Осасуна» вернулась в Примеру по итогам сезона 2018/19, а также смогла закрепиться в Ла Лиге. В кампании 2022/23 коллектив дошёл до финала Кубка Испании, где уступил мадридскому «Реалу» (1:2).

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 21:07
Результаты как говорится на сукне...)
Довел команду до финала Кубка, команда крепчайший середняк...
e3cstrtz4gjg
e3cstrtz4gjg
сегодня в 21:00
Ничем особенным он там не отличился, Осасуна вечный аутсайдер
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 20:59
Хагоба Аррасате хороший тренер, он добился больших успехов со скромным клубом, сумел вывести его в еврокубки и в Суперкубок Испании, при нем команда никогда не боролась за выживание, а была крепким середняком. Наверное пойдет на повышение, раз не стал контракт продлевать. Осасуне тяжело придется без него, могут опять в Сегунду вылететь.
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