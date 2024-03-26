Главный тренер «Осасуны» объявил, что покинет клуб после 6 лет работы

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сегодня, 20:49

Главный тренер «Осасуны» сообщил, что покинет клуб после окончания сезона.

Контракт специалиста рассчитан до 30 июня 2024 года.

Аррасате возглавляет команду с июля 2018-го. Под его руководством «Осасуна» вернулась в Примеру по итогам сезона 2018/19, а также смогла закрепиться в Ла Лиге. В кампании 2022/23 коллектив дошёл до финала Кубка Испании, где уступил мадридскому «Реалу» (1:2).