«Рубин» и «Родина» переведут деньги от матчей пострадавшим в «Крокусе»

Казанский «Рубин» перечислит все средства с продажи билетов на матч с «Ахматом» пострадавшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле».
Ранее об этом же объявили в «Локомотиве» и ЦСКА, эти клубы переведут деньги с ближайших домашних игр с «Краснодаром» и «Факелом» соответственно. То же самое сделает и «Родина» после поединка Первой лиги с «Волгарём». Столичное «Торпедо» также направит запланированные на развлекательную программу средства в день поединка с КАМАЗом (её не будет) на помощь пострадавшим в трагедии.