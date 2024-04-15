Томас Мюллер может завершить карьеру в следующем году

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сегодня, 08:59

Нападающий «Баварии» в данный момент не планирует продолжать игровую карьеру после окончания контракта с командой в 2025 году.

Сообщается, что мюнхенцы попытаются привлечь футболиста к работе в клубе в новой должности после завершения его карьеры.

Мюллер всю профессиональную карьеру выступает за «Баварию», дебютировав в основном составе летом 2008 года.