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Томас Мюллер может завершить карьеру в следующем году

сегодня, 08:59

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер в данный момент не планирует продолжать игровую карьеру после окончания контракта с командой в 2025 году.

Сообщается, что мюнхенцы попытаются привлечь футболиста к работе в клубе в новой должности после завершения его карьеры.

Мюллер всю профессиональную карьеру выступает за «Баварию», дебютировав в основном составе летом 2008 года.

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Все комментарии
Ministri Krasnodar
Ministri Krasnodar
сегодня в 14:32
Однозначно легенда Баварии
liverpool-today
liverpool-today
сегодня в 13:48
С его манерой игры спокойно до 40 может играть. В принципе в Баварии всегда играли возрастные напы, и очень успешно. И всегда есть Италия. Будет джокером вторых таймов
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 12:40
Пора уходить или ехать за деньгами...
ssspartak
ssspartak
сегодня в 11:17
Как футболист еще бы играл. Не хочет терять место в Баварии. Вероятно будущий тренер и сборной. Он застал хорошие времена для сборной.
Grizly88
Grizly88
сегодня в 10:56
Пора ему на покой
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 09:16
легенда Баварии!
уважаю Томаса за трудолюбие, стабильность в игре, за чувство юмора, за умение быть полезными команде (не было эгоцентризма в игре в погоне за личную статистику) за преданность к клубу, чьим воспитанником он является! и конечно. за любовь к лошадям! это значит, в человеке большое сердце и порядочность.
да, немец е умеет обращаться с мячом в ногах, как Рибери или Роббен. Он намного хуже владеет передачей, чем Тьяго. А в плане техники лишь Нойеру составить конкуренцию. Но в планее футбольного интеллекта он выше всех!
Мюллер и Гризманн, вот их игра восхищает, как когда то Хави и Иньесты, они превосходные великие интерпретатора пространства, которые постоянно поддерживали партнеров в продвижении мяча. Однажды Мюллер признался, что не чувствует себя футболистом, достойным Золотого мяча, потому что это награда для сильных индивидуальностей, он всегда был, есть и будет командным игроком!!!! Сейчас карьера Томаса Мюллера движется к закату. Того не миновать. И рад что Клуб ценит Мюллера за все что сделал и отдал за Баварию! Любой руководящий пост ему годится! Плюс появится много времении на увлечении лошадей))) здоровья и удачи тебе, Томас Мюллер!
112910415
112910415
сегодня в 09:15
всё верно !
будущий год, вероятно, будет получше нынешнего ...
и хорошо бы остаться в системе клуба !
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