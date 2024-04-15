Томас Мюллер может завершить карьеру в следующем году

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер в данный момент не планирует продолжать игровую карьеру после окончания контракта с командой в 2025 году.
Сообщается, что мюнхенцы попытаются привлечь футболиста к работе в клубе в новой должности после завершения его карьеры.
Мюллер всю профессиональную карьеру выступает за «Баварию», дебютировав в основном составе летом 2008 года.
уважаю Томаса за трудолюбие, стабильность в игре, за чувство юмора, за умение быть полезными команде (не было эгоцентризма в игре в погоне за личную статистику) за преданность к клубу, чьим воспитанником он является! и конечно. за любовь к лошадям! это значит, в человеке большое сердце и порядочность.
да, немец е умеет обращаться с мячом в ногах, как Рибери или Роббен. Он намного хуже владеет передачей, чем Тьяго. А в плане техники лишь Нойеру составить конкуренцию. Но в планее футбольного интеллекта он выше всех!
Мюллер и Гризманн, вот их игра восхищает, как когда то Хави и Иньесты, они превосходные великие интерпретатора пространства, которые постоянно поддерживали партнеров в продвижении мяча. Однажды Мюллер признался, что не чувствует себя футболистом, достойным Золотого мяча, потому что это награда для сильных индивидуальностей, он всегда был, есть и будет командным игроком!!!! Сейчас карьера Томаса Мюллера движется к закату. Того не миновать. И рад что Клуб ценит Мюллера за все что сделал и отдал за Баварию! Любой руководящий пост ему годится! Плюс появится много времении на увлечении лошадей))) здоровья и удачи тебе, Томас Мюллер!
уважаю Томаса за трудолюбие, стабильность в игре, за чувство юмора, за умение быть полезными команде (не было эгоцентризма в игре в погоне за личную статистику) за преданность к клубу, чьим воспитанником он является! и конечно. за любовь к лошадям! это значит, в человеке большое сердце и порядочность.
да, немец е умеет обращаться с мячом в ногах, как Рибери или Роббен. Он намного хуже владеет передачей, чем Тьяго. А в плане техники лишь Нойеру составить конкуренцию. Но в планее футбольного интеллекта он выше всех!
Мюллер и Гризманн, вот их игра восхищает, как когда то Хави и Иньесты, они превосходные великие интерпретатора пространства, которые постоянно поддерживали партнеров в продвижении мяча. Однажды Мюллер признался, что не чувствует себя футболистом, достойным Золотого мяча, потому что это награда для сильных индивидуальностей, он всегда был, есть и будет командным игроком!!!! Сейчас карьера Томаса Мюллера движется к закату. Того не миновать. И рад что Клуб ценит Мюллера за все что сделал и отдал за Баварию! Любой руководящий пост ему годится! Плюс появится много времении на увлечении лошадей))) здоровья и удачи тебе, Томас Мюллер!