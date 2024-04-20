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«Жирона» крупно обыграла «Кадис»

вчера, 23:56
ЖиронаЛоготип футбольный клуб Жирона4 : 1Логотип футбольный клуб КадисКадисМатч завершен

«Жирона» выиграла у «Кадиса» в 32-м туре Ла Лиги (4:1).

Эрик Гарсия вывел хозяев поля вперед на 9-й минуте. Иван Мартин удвоил преимущество команды на 22-й. Артем Довбик отличился на 71-й. Гонсало Эскаланте на 81-й отыграл один из мячей, а на 82-й отметился Порту.

После матча «Жирона» идет на 3-м месте (68 очков), «Кадис» расположился на 18-й позиции (25 пунктов).

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Все комментарии
UncleZack
UncleZack
сегодня в 01:53
Обыграли и окончательно застолбили право сыграть в еврокубках в следующем сезоне,Бетису их не обойти.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:19
Иного исхода я даже не предпологал .
happy 50
happy 50
сегодня в 01:12, ред.
Довбику по*** на зависть и критику- он продолжает забивать.

А где в Расссиии бомбардиры сейчас? Где наши российские форварды таланты? Ни одного.

На советском наследии выросло поколение триумфаторов че 2008. Сейчас время подонло пожинать плоды российской школы-ни одного форварда нет, ни одного.Даст Бог, Чалов уедет играть в Европу. Головин да Оздоев, ну вот и все. А где остальные? Захарян еще не вышел на тот уровень,когда о нем можно говорить-он оставил свой след в истории.
Capral
Capral
сегодня в 00:55
Реал наглядно показал, что представляет из себя выскочка под названием Жирона. В двух играх уничтожил соперника с общим счетом 7:0!!! Что еще надо? А сегодняшний соперник- убитый аутсайдер, из зоны прямого вылета. Симеоне сам виноват. Терять очки с последними командами- чести не делает, отсюда и результат. Довбик? Ну, лишний раз говорить не буду и не буду впадать в воспоминания, что представляет из себя этот неуклюжий бумоз, неспособный забить с полуметра от ворот... Скaжу одно- позор испанскому футболу, если такое существо- лучший бомбардир Примеры.

Если Шева забивал больше всех в Серии А, в которой играли лучшие европейские гранды, это можно было понять- игрок он был незаурядный, но когда, вот это забивает, то сразу напрашивается вопрос: неужели так оскудела земля испанская на таланты?! Поэтому, еще раз говорю- выздоравливай, Примера!!!
Nyyrikki
Nyyrikki
сегодня в 00:40
Жирона все равно вне гонки уже давно.
valt134
valt134
сегодня в 00:27
Переживаю за них. Где-то «сломались», но «Тройку» заслужили.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:18
3 место Жирона не отдаст Атлетико.
Савио и Добник монстры.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 00:07, ред.
Жирона "держится" в тройке и имеет видимый отрыв от преследующих её двух "атлетов"...
Attaccante_22
Attaccante_22
сегодня в 00:06
Хорошие голы Жирона забила. Довбик упрочил своё лидерство в споре бомбардиров. Результативность лучших снайперов с каждым сезоном становится ниже. Как будто вернулись в Примеру конца 90-х начала 2000-х. Не исключаю, что в этом сезоне лучший голеадор забьёт меньше 23 голов, которые в прошлом чемпионате положил поляк.
Гость
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