«Жирона» крупно обыграла «Кадис»

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вчера, 23:56

«Жирона» выиграла у «Кадиса» в 32-м туре Ла Лиги (4:1).

Эрик Гарсия вывел хозяев поля вперед на 9-й минуте. Иван Мартин удвоил преимущество команды на 22-й. Артем Довбик отличился на 71-й. Гонсало Эскаланте на 81-й отыграл один из мячей, а на 82-й отметился Порту.

После матча «Жирона» идет на 3-м месте (68 очков), «Кадис» расположился на 18-й позиции (25 пунктов).