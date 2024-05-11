«Наполи» готов в 6 раз увеличить зарплату Кварацхелии

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вчера, 23:32

«Наполи» собирается сохранить в своём составе полузащитника .

По данным источника, неаполитанцы намерены предложить футболисту новый контракт с увеличением зарплаты в шесть раз.

Кроме того, «Наполи» хочет включить в новую сделку сумму отступных в размере 150 млн евро.