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«Наполи» готов в 6 раз увеличить зарплату Кварацхелии

вчера, 23:32

«Наполи» собирается сохранить в своём составе полузащитника Хвичу Кварацхелию.

По данным источника, неаполитанцы намерены предложить футболисту новый контракт с увеличением зарплаты в шесть раз.

Кроме того, «Наполи» хочет включить в новую сделку сумму отступных в размере 150 млн евро.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 07:54
Значит не хотят расставаться с Хвичой,расчитывают на него.
ОПС
ОПС
сегодня в 03:54
На такое предложение должен согласиться.
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY ответ пират Елизаветы (раскрыть)
сегодня в 01:24
про де Лаурентиса и стомиллионные отступные - вы видимо слабо знакомы с этим персонажем и СериейА. этот клован на любое дерево вешает примерно такие отпускные. при этом я не считаю Хвичу деревом. бегунок а-ля Бэйл или Дембеле парижский нынешний. хороший правый защитник просто сьедает его на раз
Capral
Capral ответ Grizly88 (раскрыть)
сегодня в 00:26, ред.
Да не было у него и пол сезона, были пару месяцев, а потом исчез с радаров... Я уже забыл, когда он забивал.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:16
ну не знаю.
в Италии больше разбираются в футболе, раз грузина на данный момент считают лучшим игроком чемпионата Италии...и выше таких звезд, как Дибала, Лаутаро Мартинес, Леао, Дзеко, Кьеза, Влаховича Рабио и другие.
читал итальяскую прессу, и там пишут, Хвича первый после бразильца великого Рональдо, кто оказывает такое влияние на ход и результат игры.
да, первый чемпионский сезон был феноменальный.
Но прямо сейчас его игра неубедительна. Возможно, из за тренерской чехарды.
А если его хотят заполучить топ-команды Европы, что означает это
6-кратное повышение заработка от владельца Наполи.
и возможно отступные от 120-150 млн евро.
ощущение словно де Лаурентис хочет заяви, что Кварацхелия неприкосновенен и он не продается ни за какие деньги.
возможно, мы не все понимаем в бизнесе по итальянски))
поживем - увидим.
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:42
Пол сезона на высоком уровне, этот сезон он вообще провалил , стоит ли?
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:37
А чего в 6 то , раз в 10 для ровного счёта...)))
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