«Наполи» готов в 6 раз увеличить зарплату Кварацхелии

«Наполи» собирается сохранить в своём составе полузащитника Хвичу Кварацхелию.
По данным источника, неаполитанцы намерены предложить футболисту новый контракт с увеличением зарплаты в шесть раз.
Кроме того, «Наполи» хочет включить в новую сделку сумму отступных в размере 150 млн евро.
в Италии больше разбираются в футболе, раз грузина на данный момент считают лучшим игроком чемпионата Италии...и выше таких звезд, как Дибала, Лаутаро Мартинес, Леао, Дзеко, Кьеза, Влаховича Рабио и другие.
читал итальяскую прессу, и там пишут, Хвича первый после бразильца великого Рональдо, кто оказывает такое влияние на ход и результат игры.
да, первый чемпионский сезон был феноменальный.
Но прямо сейчас его игра неубедительна. Возможно, из за тренерской чехарды.
А если его хотят заполучить топ-команды Европы, что означает это
6-кратное повышение заработка от владельца Наполи.
и возможно отступные от 120-150 млн евро.
ощущение словно де Лаурентис хочет заяви, что Кварацхелия неприкосновенен и он не продается ни за какие деньги.
возможно, мы не все понимаем в бизнесе по итальянски))
поживем - увидим.
в Италии больше разбираются в футболе, раз грузина на данный момент считают лучшим игроком чемпионата Италии...и выше таких звезд, как Дибала, Лаутаро Мартинес, Леао, Дзеко, Кьеза, Влаховича Рабио и другие.
читал итальяскую прессу, и там пишут, Хвича первый после бразильца великого Рональдо, кто оказывает такое влияние на ход и результат игры.
да, первый чемпионский сезон был феноменальный.
Но прямо сейчас его игра неубедительна. Возможно, из за тренерской чехарды.
А если его хотят заполучить топ-команды Европы, что означает это
6-кратное повышение заработка от владельца Наполи.
и возможно отступные от 120-150 млн евро.
ощущение словно де Лаурентис хочет заяви, что Кварацхелия неприкосновенен и он не продается ни за какие деньги.
возможно, мы не все понимаем в бизнесе по итальянски))
поживем - увидим.