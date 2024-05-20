Стало известно, где Моуриньо может продолжить карьеру

Португальский специалист рассматривает предложения от «Фенербахче» и «Бешикташа». Вице-президент «чёрных орлов» Хусейн Юсель сообщил, что с Моуриньо уже обсудили экономические детали потенциального контракта.

Мы связались с Жозе Моуриньо месяц назад, и он принял наше предложение. Мы уже уладили экономические детали и на следующей неделе отправимся в Италию, чтобы встретиться лицом к лицу.

Если мы достигнем соглашения с Моуриньо, то порекомендуем ему включить в штат Рикарду Куарежму.