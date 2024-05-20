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Стало известно, где Моуриньо может продолжить карьеру

вчера, 11:41

Португальский специалист Жозе Моуриньо рассматривает предложения от «Фенербахче» и «Бешикташа». Вице-президент «чёрных орлов» Хусейн Юсель сообщил, что с Моуриньо уже обсудили экономические детали потенциального контракта.

Мы связались с Жозе Моуриньо месяц назад, и он принял наше предложение. Мы уже уладили экономические детали и на следующей неделе отправимся в Италию, чтобы встретиться лицом к лицу.

Если мы достигнем соглашения с Моуриньо, то порекомендуем ему включить в штат Рикарду Куарежму.

Сообщается, что саудовская «Аль-Кадисия» также претендует на Моуриньо.

Напомним, с января 2024 года 61-летний португалец находится в статусе свободного агента.

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альсато
альсато
вчера в 13:11
а я думал, что в Спартак)))))
Варвар7
Варвар7
вчера в 12:05
"Особенному" может и не понравится когда ему что то рекомендуют...)))
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