Стало известно, где Моуриньо может продолжить карьеру

Португальский специалист Жозе Моуриньо рассматривает предложения от «Фенербахче» и «Бешикташа». Вице-президент «чёрных орлов» Хусейн Юсель сообщил, что с Моуриньо уже обсудили экономические детали потенциального контракта.
Мы связались с Жозе Моуриньо месяц назад, и он принял наше предложение. Мы уже уладили экономические детали и на следующей неделе отправимся в Италию, чтобы встретиться лицом к лицу.
Если мы достигнем соглашения с Моуриньо, то порекомендуем ему включить в штат Рикарду Куарежму.
Сообщается, что саудовская «Аль-Кадисия» также претендует на Моуриньо.
Напомним, с января 2024 года 61-летний португалец находится в статусе свободного агента.