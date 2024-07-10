В «Динамо» оценили слухи об интересе к Облякову

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал слухи об интересе клуба к хавбеку ЦСКА Ивану Облякову.
Обляков — интересный футболист. Готовы ли сделать предложение ЦСКА? Сегодня у нас другая повестка.
Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал слухи об интересе клуба к хавбеку ЦСКА Ивану Облякову.
Обляков — интересный футболист. Готовы ли сделать предложение ЦСКА? Сегодня у нас другая повестка.
Что касается Лички, то он же, еще вчера ныл и плакался, как ему хочется иметь возможности Зенита, чтобы покупать кого угодно! Всё верно, как я говорил всегда- этого физрука спасут только качественные трансферы, один из которых, он видимо уже приметил. Но ему ничего не поможет, поскольку, гениально, о таких как он, сказал А.М.Горький- в "Песне о соколе"...
Что касается Лички, то он же, еще вчера ныл и плакался, как ему хочется иметь возможности Зенита, чтобы покупать кого угодно! Всё верно, как я говорил всегда- этого физрука спасут только качественные трансферы, один из которых, он видимо уже приметил. Но ему ничего не поможет, поскольку, гениально, о таких как он, сказал А.М.Горький- в "Песне о соколе"...