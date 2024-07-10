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В «Динамо» оценили слухи об интересе к Облякову

сегодня, 12:57

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров прокомментировал слухи об интересе клуба к хавбеку ЦСКА Ивану Облякову.

Обляков — интересный футболист. Готовы ли сделать предложение ЦСКА? Сегодня у нас другая повестка.

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Все комментарии
isamsn
isamsn
сегодня в 13:56
Ходят слухи тут и там.....
Capral
Capral
сегодня в 13:49, ред.
Обляков- системообразующий игрок ЦСКА, без него может обвалиться структура линий защиты и полузащиты- он связующее звено! Кроме того, в прошлом сезоне, при катастрофическом дефиците кадров у Федотова, Обляков показал себя высококачественным универсалом, способным закрыть проблемные позиции. Футболист- думающий, неплохо оснащен технически, может поддержать атаку, сыграть надежно в центре поля и в обороне. Не представляю себе армейский клуб без этого игрока.

Что касается Лички, то он же, еще вчера ныл и плакался, как ему хочется иметь возможности Зенита, чтобы покупать кого угодно! Всё верно, как я говорил всегда- этого физрука спасут только качественные трансферы, один из которых, он видимо уже приметил. Но ему ничего не поможет, поскольку, гениально, о таких как он, сказал А.М.Горький- в "Песне о соколе"...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 13:46
Не нужен Ваня Динамо
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 13:20
Видимо неинтересен такой трансфер динамикам
Гость
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