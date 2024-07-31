Soccer.ru
ГлавнаяНовостиТехнологии в футболеРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

Галактионов раскритиковал систему видеоповторов ВАР

31 июля 2024, 14:19

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о негативном влиянии ВАР на футбол:

Какая идея была изначально? Было взятие или нет — за линией мяч или нет. Сейчас мы видим, что практически каждый эпизод рассматривается ВАР. Много времени на это тратится, замедляется скорость и ритм игры. Тот же Евро‑2024 показал, что можно обходиться одной‑двумя минутами, арбитр практически молниеносно принимает решение. Но ведь не каждое же столкновение, не каждый сигнал. Если мы немного сдвинемся в этом вопросе, то скорость увеличится.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В матче за Суперкубок Германии протестируют мяч с чипом
24 июля
Суперкомпьютер дал прогноз на плей-офф Евро-2024
28 июня Фото
На Евро впервые опробовали новую технологию определения касания мяча рукой
17 июня
АПЛ будет использовать искусственный интеллект для определения офсайда
30 мая
Слухи«Вулверхэмптон» привёл аргументы против технологии ВАР
27 мая
Бэйл: «Я хочу, чтобы ВАР не использовался»
27 мая
Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
31 июля в 16:42
Согласен. Что тогда мешает сократить видеоповторы до минимума, как предлагает тренер ? Российский футбол варится в собственном соку, правда прокисшем, но в своём, родном, пусть и вводит свои правила. Причём любые, какие понравятся.
Хиромант
Хиромант
31 июля в 15:39
- А если бы судьи "не выпендривались", никому не "подсуживали", и замечали явные нарушения, явные забитые мячи, и т.п. - никакого ВАР бы и не было! Думали, что они неприкасаемые... Но болельщики-то всё видят! И нас, болельщиков, - миллионы! Да, игра замедляется! Справедливость не терпит спешки. Надо разбираться...
- Но, с другой стороны, ваши игроки ведь тоже отдыхают во время просмотра ВАР! Ну и чем же вы снова недовольны? Сбили темп игры? Да не нарушайте правила!!! Соперники сбивают темп? Ну судья сам с ними разберётся!
- ЭТО ЕГО РАБОТА!!!
- А Ваша работа, как тренера, найти подходящий стиль и рисунок игры для вашей команды. Чтобы она быстро, технично, результативно, красиво и полезно играла во всех турнирах, доставляя удовольствие руководству клуба и радость болельщикам. Каждый должен заниматься своим делом! Вот тогда и будет порядок и красота...
Capral
Capral
31 июля в 14:27
VAR- действительно пустое изобретение, если в игре Германия-Испания, судья не воспользовался возможностью посмотреть его. Так кому он нужен?! Играли раньше и без этого уродства и всё было нормально. Столько времени тратися на бесполезные действия... Да разве только это. А добавление времени по 10мин., и больше- это нормально?! В футболе нет и никогда не было чистого времени, так зачем же извращать, всеми любимый вид спорта?! А что еще можно ожидать от буржуинства...
shlomo
shlomo
31 июля в 14:22
То есть целая судейская бригада ВАР напрасно получает зарплату....:)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 