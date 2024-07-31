Галактионов раскритиковал систему видеоповторов ВАР

Главный тренер «Локомотива» рассказал о негативном влиянии ВАР на футбол:

Какая идея была изначально? Было взятие или нет — за линией мяч или нет. Сейчас мы видим, что практически каждый эпизод рассматривается ВАР. Много времени на это тратится, замедляется скорость и ритм игры. Тот же Евро‑2024 показал, что можно обходиться одной‑двумя минутами, арбитр практически молниеносно принимает решение. Но ведь не каждое же столкновение, не каждый сигнал. Если мы немного сдвинемся в этом вопросе, то скорость увеличится.