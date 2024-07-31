Галактионов раскритиковал систему видеоповторов ВАР

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал о негативном влиянии ВАР на футбол:
Какая идея была изначально? Было взятие или нет — за линией мяч или нет. Сейчас мы видим, что практически каждый эпизод рассматривается ВАР. Много времени на это тратится, замедляется скорость и ритм игры. Тот же Евро‑2024 показал, что можно обходиться одной‑двумя минутами, арбитр практически молниеносно принимает решение. Но ведь не каждое же столкновение, не каждый сигнал. Если мы немного сдвинемся в этом вопросе, то скорость увеличится.
- Но, с другой стороны, ваши игроки ведь тоже отдыхают во время просмотра ВАР! Ну и чем же вы снова недовольны? Сбили темп игры? Да не нарушайте правила!!! Соперники сбивают темп? Ну судья сам с ними разберётся!
- ЭТО ЕГО РАБОТА!!!
- А Ваша работа, как тренера, найти подходящий стиль и рисунок игры для вашей команды. Чтобы она быстро, технично, результативно, красиво и полезно играла во всех турнирах, доставляя удовольствие руководству клуба и радость болельщикам. Каждый должен заниматься своим делом! Вот тогда и будет порядок и красота...
- Но, с другой стороны, ваши игроки ведь тоже отдыхают во время просмотра ВАР! Ну и чем же вы снова недовольны? Сбили темп игры? Да не нарушайте правила!!! Соперники сбивают темп? Ну судья сам с ними разберётся!
- ЭТО ЕГО РАБОТА!!!
- А Ваша работа, как тренера, найти подходящий стиль и рисунок игры для вашей команды. Чтобы она быстро, технично, результативно, красиво и полезно играла во всех турнирах, доставляя удовольствие руководству клуба и радость болельщикам. Каждый должен заниматься своим делом! Вот тогда и будет порядок и красота...