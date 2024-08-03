В МЮ – кошмар. Травма новичка за 62 млн евро, группа атаки в лазарете, «Бавария» не продаёт защитников

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сегодня, 11:52

Старт сезона будет тяжёлым.

А начиналось так красиво

АПЛ регулярно радует топ-трансферами и большим потоком новичков. МЮ стабильно идёт среди лидеров в топе затрат. Но сейчас в списке неожиданный лидер – а манкунианцы лишь замыкают топ-3.

При этом «красные дьяволы» работают над усилением действительно проблемных позиций. После ухода Варана оголился центр обороны, плюс для качественной конкуренции нужен сменщик Расмусу Хёйлунду.

Селекцией на этих позициях занялись в первую очередь. Так, у «Лилля» подписали Лени Йоро – 18-летнего центрбека также хотел «Реал», что уже многое говорит об уровне таланта. На острие подписали 23-летнего голландца Зиркзее, который в прошлом сезоне сверкнул в составе «Болоньи».

Вдобавок вернулся Джейдон Санчо, с которым тен Хагу удалось уладить конфликт, а Мейсона Гринвуда получилось продать «Марселю», плюс игрокам обоймы нашли команды. В общем, начиналось лето просто отлично. На оставшееся время сохранялась задача точечного усиления – например, начались переговоры с «Баварией» по Маттейсу де Лигту. Но затем проблемы снова повалили одна за другой.

«Реал» не просто так отказался от Йоро

Такому поступку было логичное объяснение – «сливочные» выходили на французов с предложением в 30 миллионов евро, но манкунианцы перебили его своими 50+12 млн плюс предлагали щедрые условия личного контракта. В «Лилле» же пригрозили защитнику не выпускать его на поле, если тот откажется перейти в МЮ . «Реал» же давно старается вести здоровую трансферную политику и не пускать деньги по ветру (тратиться готовы только в том случае, если это обоснованно). Так Йоро оказался в Англии.

Но по последним данным, ситуация несколько хитрее. Сообщается, что «Пари Сен-Жермен» (тоже претендовал на игрока) и «Реал» знали о склонности молодого центрбека к травмам – поэтому вовремя отказались от борьбы за него с МЮ . Теперь же Лени сыграл за «Юнайтед» в товарищеском матче и получил перелом плюсневой кости. На восстановление уйдёт порядка трёх месяцев. Манкунианцам, по сути, снова нужно вести поиски центрального защитника для стартового состава. Видеть на этой позиции Каземиро точно никто не хочет.

Травмы лидеров на предсезонке

В товарищеском матче против «Арсенала» травму получил не только Йоро, но и Расмус Хёйлунд. У датчанина, вероятно, мышечная травма, потенциально на восстановление уйдёт шесть недель. Затем – уже во время контрольной игры против «Бетиса» – выбыли Маркус Рэшфорд и Антони. У англичанина травма лодыжки, характер травмы бразильца не раскрывается.

Так за пару дней тен Хаг заново лишился костяка в линии атаки. Рэшфорд – давно сложившийся лидер «Юнайтед», таким позиционируют и Антони – последнему просто пока не удалось провести топ-сезон. Расмус должен был войти в сезон основным нападающим «красных дьяволов».

Но теперь придётся искать другие сочетания. Будет больше возможностей для Джошуа Зиркзее – пока его придётся сделать первым выбором на острие. А также надеяться, что Санчо и правда забыл обиды и готов показывать уровень, что Гарначо готов к первому сезону, когда к нему с самого начала будут относиться как к игроку основы.

С «Баварией» тяжело вести переговоры

Трансферная кампания манкунианцев в любом случае ещё не закончена – теперь клуб сконцентрировался на двух защитниках «Баварии»: центральном – де Лигте – и крайнем – Мазрауи.

Особенно по Маттейсу переговоры развиваются медленно – и с первой половины июля так и не сдвинулись с мёртвой точки. За голландского центрбека немцы потребовали 50 миллионов евро, тогда как МЮ хотел структурировать предложение, включив бонусы. На предложение англичан в 35 млн мюнхенцы ответили отказом.

Параллельно «красные дьяволы» включились в погоню за Нуссаира Мазрауи – изначально на него также претендовал «Вест Хэм», но «молотобойцы» не смогли договориться с игроком и переключились на Ван-Биссаку, а «Юнайтед» согласился на запрашиваемые 25 миллионов евро компенсации для «Баварии» и уведомил защитника о скором закрытии сделки.

Манкунианцы решили направить в офис «Баварии» двойное предложение – по трансферам де Лигта и Мазрауи. Но на него мюнхенцы ответили отказом. Стороны никак не могут продвинуться, а окружение футболистов в замешательстве – на игроков баварцы не рассчитывают. Отмечается, что в клубе дали это понять и пообещали, что для ускорения процесса поиска новой команды пойдут на компромисс.

Второй провальный сезон тен Хагу не простят

Назначение голландского менеджера изначально было предельно осмысленным – с ним хотели выстроить долгосрочный проект. Поэтому, когда на второй сезон голландца в клубе МЮ провалился, ему пошли навстречу – всё же были сопутствующие факторы в виде эпидемии травм и только пришедшего совладельца (Рэтклифф решил действовать осторожнее), да и Артета не сразу сделал «Арсенал» претендентом на чемпионство.