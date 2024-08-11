Защитник «Манчестер Юнайтед» продолжит карьеру в «Вест Хэме»

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вчера, 09:31

«Вест Хэм» и «Манчестер Юнайтед» согласовали трансфер защитника «манкунианцев» . Данный переход стал возможен после того, как клуб из Манчестера договорился о покупке игрока обороны «Баварии» и сборной Марокко .

«Вест Хэм» заплатит за Ван-Биссаку 15 миллионов фунтов стерлингов. Сегодня 26-летний англичанин пройдёт медицинский осмотр для «молотобойцев». Трансфер Мазрауи обойдётся «Манчестер Юнайтед» в 17,2 миллиона фунтов стерлингов.

Ранее сообщалось, что «Бавария» приняла условия «манкунианцев» по защитнику Маттейсу де Лигту.