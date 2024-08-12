«Монако» разгромил «Барселону» и выиграл Кубок Гампера

«Барселона» уступила «Монако» в матче за Кубок Гампера (0:3).
Ламин Камара открыл счет на 50-й минуте, Брель Эмболо на 57-й удвоил преимущество команды, а третий гол коллектива забил Кристиан Мависса на 86-й.
Полузащитник монегасков Александр Головин пропустил игру из-за травмы.
Кроме того, три банки в одну калитку за 45 минут..., для Барсы многовато.
Спишем, канеш., на немецкие эксперименты с составом, но тем не менее...
Кроме того, три банки в одну калитку за 45 минут..., для Барсы многовато.
Спишем, канеш., на немецкие эксперименты с составом, но тем не менее...
Но это обычный товарняк, посмотрим на них в новом сезоне. Пора бы уже выиграть Лигу 1))
Но это обычный товарняк, посмотрим на них в новом сезоне. Пора бы уже выиграть Лигу 1))
А у Барселоны ведь был шанс хоть на какой нибудь титул в этом сезоне!
А у Барселоны ведь был шанс хоть на какой нибудь титул в этом сезоне!