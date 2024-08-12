«Монако» разгромил «Барселону» и выиграл Кубок Гампера

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вчера, 23:32

«Барселона» уступила «Монако» в матче за Кубок Гампера (0:3).

Ламин Камара открыл счет на 50-й минуте, Брель Эмболо на 57-й удвоил преимущество команды, а третий гол коллектива забил Кристиан Мависса на 86-й.

Полузащитник монегасков Александр Головин пропустил игру из-за травмы.