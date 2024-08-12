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«Монако» разгромил «Барселону» и выиграл Кубок Гампера

вчера, 23:32
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона0 : 3Логотип футбольный клуб МонакоМонакоМатч завершен

«Барселона» уступила «Монако» в матче за Кубок Гампера (0:3).

Ламин Камара открыл счет на 50-й минуте, Брель Эмболо на 57-й удвоил преимущество команды, а третий гол коллектива забил Кристиан Мависса на 86-й.

Полузащитник монегасков Александр Головин пропустил игру из-за травмы.

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Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 04:18
Первый раз слышу про такой кубок
112910415
112910415
сегодня в 04:17
неприятная история
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 02:57
Это какой-то товарищеский кубок, за который ещё жестяную солонку дают?...
Grizly88
Grizly88
сегодня в 02:00
Отлично
rmrmrml
rmrmrml
сегодня в 01:36
хорошая новость!!
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 01:36
Обычный товарняк и не стоит придавать ему значение. Увидим 17 августа как Барселона готова к сезону. Календарь у каталонцев сложный на старте сезона: сразу же предстоят матчи с Валенсией и Атлетиком. Нет времени на раскачку. А у Реала одни аутсайдеры в соперниках в первых турах. Нельзя терять очки, а то Мадрид может уйти в отрыв.
амурец
амурец
сегодня в 01:33
Барселона уже даже кубок Гампера выиграть не в состоянии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:33
Начало разочарования. Не соперник он Реалу .
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:55
Круто
eleven LC
eleven LC ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 00:53
Нет конечно это всего лишь ирония
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 00:52
Эх не видать Барсе требла!!❌ Первый кубок в сезоне упущен😞. Остались еще кубок Ауди и кубок Каталоний ,ну может хоть их Барса выйграет?? 🤔 иначе снова без трофеев останется 👎 А где кстати их этот рас пиареный Ямал ?? как гном растворился на поле 😂 Вот уж действительно наследник инопланетного !!👽
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 00:27, ред.
Обычный - не обычный..., но Гюндогану по шайбе тюкнули так, что с поля унесли...

Кроме того, три банки в одну калитку за 45 минут..., для Барсы многовато.
Спишем, канеш., на немецкие эксперименты с составом, но тем не менее...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:13
Монако с победой!)
Но это обычный товарняк, посмотрим на них в новом сезоне. Пора бы уже выиграть Лигу 1))
Capral
Capral ответ eleven LC (раскрыть)
сегодня в 00:09
А что, одна игра - приговор тренеру?
eleven LC
eleven LC
сегодня в 00:04
Ну вот вам и Флик
А у Барселоны ведь был шанс хоть на какой нибудь титул в этом сезоне!
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