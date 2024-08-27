«Байер» ведёт переговоры об аренде полузащитника «Ливерпуля»

Полузащитник «Ливерпуля» и молодёжной сборной Англии Тайлер Мортон может перейти в аренду с опцией выкупа в «Байер». Клубы обсуждают детали сделки.
Мортон является воспитанником «Ливерпуля». В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Халл Сити», он сыграл 39 матчей в Чемпионшипе, в которых забил 3 мяча, отдал 5 голевых передач и получил 9 карточек (8 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего опорного полузащитника в 8 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Аталанта» планирует взять в аренду защитника «Байера».