«Байер» ведёт переговоры об аренде полузащитника «Ливерпуля»

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вчера, 13:57

Полузащитник «Ливерпуля» и молодёжной сборной Англии может перейти в аренду с опцией выкупа в «Байер». Клубы обсуждают детали сделки.

Мортон является воспитанником «Ливерпуля». В прошедшем сезоне, выступая на правах аренды за «Халл Сити», он сыграл 39 матчей в Чемпионшипе, в которых забил 3 мяча, отдал 5 голевых передач и получил 9 карточек (8 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает 21-летнего опорного полузащитника в 8 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Аталанта» планирует взять в аренду защитника «Байера».