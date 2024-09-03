Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: травмы и болезниИспания. Примера 2024/2025

Захарян должен вернуться в общую группу «Реала Сосьедад» в октябре

вчера, 21:29

В пресс-службе «Реала Сосьедад» рассказали о восстановлении полузащитника Арсена Захаряна.

6 августа игрок в Барселоне перенёс операцию на лодыжке. Ранее в клубе сообщили, что хавбек может вернуться на поле через 2-3 месяца после операции.

Арсен Захарян восстанавливается от травмы по намеченному плану. Когда он вернётся на поле? В сентябре возвращение на поле будет маловероятным. По намеченному плану Захарян должен вернуться в общую группу в октябре.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноФермин Лопес из-за травмы покинул расположение молодёжной сборной Испании
Вчера, 14:26
ОфициальноПолузащитник «Интера» Барелла перенёс операцию
02 сентября
Новичок «Арсенала» Мерино пропустит 2 месяца
02 сентября
Менди пропустит сентябрьские матчи сборной Франции
02 сентября
ОфициальноСебальос получил травму в матче с «Бетисом»
02 сентября
Мареска прокомментировал повреждение Гюсто
02 сентября
Все комментарии
sihafazatron
sihafazatron ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 22:13
Пусть найдет не свою форму тогда)))
shlomo2
shlomo2
вчера в 22:06
Как то Арсен пока вне игры....
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:45
Здравствуйте.

Спасибо за мнение. Приняли к сведению и обратим внимание на это.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:31
На мой субъективный взгляд, ему уже тяжело будет найти свою форму.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 