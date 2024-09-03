Захарян должен вернуться в общую группу «Реала Сосьедад» в октябре

В пресс-службе «Реала Сосьедад» рассказали о восстановлении полузащитника Арсена Захаряна.
6 августа игрок в Барселоне перенёс операцию на лодыжке. Ранее в клубе сообщили, что хавбек может вернуться на поле через 2-3 месяца после операции.
Арсен Захарян восстанавливается от травмы по намеченному плану. Когда он вернётся на поле? В сентябре возвращение на поле будет маловероятным. По намеченному плану Захарян должен вернуться в общую группу в октябре.
Спасибо за мнение. Приняли к сведению и обратим внимание на это.
Спасибо за мнение. Приняли к сведению и обратим внимание на это.