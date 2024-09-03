Захарян должен вернуться в общую группу «Реала Сосьедад» в октябре

1725388155

вчера, 21:29

В пресс-службе «Реала Сосьедад» рассказали о восстановлении полузащитника .

6 августа игрок в Барселоне перенёс операцию на лодыжке. Ранее в клубе сообщили, что хавбек может вернуться на поле через 2-3 месяца после операции.