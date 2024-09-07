Зайнутдинов не вернётся в РПЛ, несмотря на интерес российских клубов

Полузащитник «Бешикташа» Бахтиёр Зайнутдинов не вернётся в РПЛ.
По данным источника, несмотря на интерес со стороны российских клубов, сейчас футболист не рассматривает вариант с возвращением в Россию, где он выступал в составе ЦСКА.
В СМИ сообщалось, что в аренде Зайнутдинова был заинтересован «Краснодар».
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1388392/zaynutdinov-bahtiyor-beshiktash 07.09.2024
- Да, если честно, не очень-то и хотелось... Как гласит русская народная пословица: "Баба с возу - кобыле легче". Уж как-нибудь проживём и без "такого специалиста"! Своя молодёжь уже давно "в двери стучится"...
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1388392/zaynutdinov-bahtiyor-beshiktash 07.09.2024
- Да, если честно, не очень-то и хотелось... Как гласит русская народная пословица: "Баба с возу - кобыле легче". Уж как-нибудь проживём и без "такого специалиста"! Своя молодёжь уже давно "в двери стучится"...