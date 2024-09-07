Зайнутдинов не вернётся в РПЛ, несмотря на интерес российских клубов

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07 сентября 2024, 20:09

Полузащитник «Бешикташа» не вернётся в РПЛ .

По данным источника, несмотря на интерес со стороны российских клубов, сейчас футболист не рассматривает вариант с возвращением в Россию, где он выступал в составе ЦСКА .