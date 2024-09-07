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Зайнутдинов не вернётся в РПЛ, несмотря на интерес российских клубов

07 сентября 2024, 20:09

Полузащитник «Бешикташа» Бахтиёр Зайнутдинов не вернётся в РПЛ.

По данным источника, несмотря на интерес со стороны российских клубов, сейчас футболист не рассматривает вариант с возвращением в Россию, где он выступал в составе ЦСКА.

В СМИ сообщалось, что в аренде Зайнутдинова был заинтересован «Краснодар».

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Хиромант
Хиромант
вчера в 00:02
Полузащитник «Бешикташа» Бахтиёр Зайнутдинов не вернётся в РПЛ.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1388392/zaynutdinov-bahtiyor-beshiktash 07.09.2024

- Да, если честно, не очень-то и хотелось... Как гласит русская народная пословица: "Баба с возу - кобыле легче". Уж как-нибудь проживём и без "такого специалиста"! Своя молодёжь уже давно "в двери стучится"...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Alex_67 (раскрыть)
07 сентября в 23:19
Именно благодаря ЦСКА он и стал заметен в РПЛ и на него в Европе внимание обратили. Хотелось бы побольше объективности, а не фанатский выпадов.
a-league
a-league
07 сентября в 22:17
Угнетали поди бедолагу и деньги отбирали
TheBoLt
TheBoLt
07 сентября в 20:56
Что-то какая-то сказка про интерес Краснодара. Не заинтересованы в нем Быки, тем более в аренде
Alex_67
Alex_67
07 сентября в 20:32
Вот и хорошо, что не вернётся... Хватит ему одной попытки. ЦСКА давал возможность Зайнутдинову заиграть, но он не воспользовался. Теперь сидит в Турции и важно надувает щёки .
6s3aaps9wa6m
6s3aaps9wa6m
07 сентября в 20:20
Значит там хорошо освоился...
ProKop92
ProKop92
07 сентября в 20:14
На его месте я бы не зарекался 😂
пират Елизаветы
пират Елизаветы
07 сентября в 20:11
сейчас Бешикташ показывает самый интересный футбол в турецкой лиге.
Гость
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