Раньери в третий раз стал главным тренером «Ромы»

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вчера, 17:31

«Рома» объявила о назначении на должность главного тренера.

По завершении сезона специалист перейдёт на руководящий пост, где будет советником владельца клуба по всем спортивным вопросам. Поиск нового тренера будет продолжаться в течение следующих месяцев. Раньери также примет участие в этом вопросе.

Клаудио ранее дважды работал в римском клубе в качестве главного тренера — с 2009 по 2011-й и в 2019 году.