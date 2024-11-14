Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИталия. Серия А 2024/2025

Раньери в третий раз стал главным тренером «Ромы»

вчера, 17:31

«Рома» объявила о назначении Клаудио Раньери на должность главного тренера.

По завершении сезона специалист перейдёт на руководящий пост, где будет советником владельца клуба по всем спортивным вопросам. Поиск нового тренера будет продолжаться в течение следующих месяцев. Раньери также примет участие в этом вопросе.

Клаудио ранее дважды работал в римском клубе в качестве главного тренера — с 2009 по 2011-й и в 2019 году.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бывший футболист «Милана» возглавил «Аль-Наср» U17
12 ноября Фото
ОфициальноБывший тренер сборной Аргентины возглавил «Ренн»
12 ноября
ОфициальноРуд ван Нистелрой покинул «Манчестер Юнайтед»
12 ноября
ОфициальноМатараццо ушёл с поста главного тренера «Хоффенхайма»
11 ноября
Официально«Лечче» объявил о назначении нового главного тренера
11 ноября
Официально«Спортинг» назвал имя нового тренера после ухода Аморима в МЮ
11 ноября
Сортировать
Все комментарии
матос
матос
вчера в 19:39
Удачи дону Клаудио!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:26
в Роме Клаудио Раньери начинает с трех.
один раз как игрок, два раза как тренер. с того места, где он когда то был в футболе. с того города, где началась история. с Рима и Ромы.
Раньери великий тренер!!!!
Серия А, Ла Лига, Премьер-лига, Лига чемпионов, Кубок УЕФА.
это его путь воина))
надеюсь, Раньери разберется с тем хаосом, что творили боссы Ромы.
hzcf9zvkcy46
hzcf9zvkcy46
вчера в 18:47
Его опыт и достижения в прошлом делают его идеальным кандидатом для команды. Надеюсь, что он сможет привести «Рому» к новым успехам и трофеям.
949cguu9pgw9
949cguu9pgw9
вчера в 18:35
Главное, чтобы здоровья у дедушки хватило, ведь возраст-то почтенный
112910415
112910415
вчера в 18:28
удачи ветерану тренерского цеха !
shur
shur ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 18:26
....Клаудио как йог парит над металлом,на одни и те же (грабли) не важно,удачи,ок!!!
Фил Кио
Фил Кио
вчера в 18:20
Подзаработает, потом пойдёт советником. Блин, милое дело, советником... вроде участвуешь, но ни за хрен не отвечаешь... красота.
Alex_67
Alex_67
вчера в 18:09, ред.
Рома нашла хороший выход из сложившейся ситуации. Клуб не стал назначать на пост главного тренера кого попало. Очень кстати подвернулся квалифицированный специалист, а именно таковым является Раньери. Фактически Клаудио сам напросился и это всех устраивает. Желаю хорошему тренеру успехов и удачи!!!
Foxes
Foxes
вчера в 18:00, ред.
Удачи Клаудио!
Вещий
Вещий
вчера в 17:57
А говорят нельзя войти в одну реку дважды...:)))) ... удачи Клаудио!
lotsman
lotsman
вчера в 17:48
Третий заход должен быть удачным.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 17:34
Любитель ходить по граблям. Даже оба - любители...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 