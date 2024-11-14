Раньери в третий раз стал главным тренером «Ромы»

«Рома» объявила о назначении Клаудио Раньери на должность главного тренера.
По завершении сезона специалист перейдёт на руководящий пост, где будет советником владельца клуба по всем спортивным вопросам. Поиск нового тренера будет продолжаться в течение следующих месяцев. Раньери также примет участие в этом вопросе.
Клаудио ранее дважды работал в римском клубе в качестве главного тренера — с 2009 по 2011-й и в 2019 году.
один раз как игрок, два раза как тренер. с того места, где он когда то был в футболе. с того города, где началась история. с Рима и Ромы.
Раньери великий тренер!!!!
Серия А, Ла Лига, Премьер-лига, Лига чемпионов, Кубок УЕФА.
это его путь воина))
надеюсь, Раньери разберется с тем хаосом, что творили боссы Ромы.
один раз как игрок, два раза как тренер. с того места, где он когда то был в футболе. с того города, где началась история. с Рима и Ромы.
Раньери великий тренер!!!!
Серия А, Ла Лига, Премьер-лига, Лига чемпионов, Кубок УЕФА.
это его путь воина))
надеюсь, Раньери разберется с тем хаосом, что творили боссы Ромы.