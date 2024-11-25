«Манчестер Юнайтед» хочет усилить левый фланг обороны

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вчера, 23:44

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» рассматривает троих игроков в качестве кандидатов на укрепление этой позиции. Это («Бавария»), («Милан») и («Борнмут»).

Интерес к игроку мюнхенского клуба считается наиболее предметным. Контракт канадца с «Баварией» истекает по окончании этого сезона, переговоры о продлении зашли в тупик.