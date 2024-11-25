Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиАнглия. Премьер-Лига 2024/2025

«Манчестер Юнайтед» хочет усилить левый фланг обороны

вчера, 23:44

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» рассматривает троих игроков в качестве кандидатов на укрепление этой позиции. Это Альфонсо Дэвис («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан») и Милош Керкеж («Борнмут»).

Интерес к игроку мюнхенского клуба считается наиболее предметным. Контракт канадца с «Баварией» истекает по окончании этого сезона, переговоры о продлении зашли в тупик.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Слухи«Ньюкасл» готов предложить контракт Серхио Рамосу
Вчера, 23:12
Слухи«Ливерпуль», «Ювентус» и «Интер» нацелились на 18-летнего голкипера «Ромы»
Вчера, 22:36
СлухиЛуис Энрике лично заинтересован в трансфере Рэшфорда в ПСЖ
Вчера, 21:52
СлухиМЮ рассматривает варианты усиления атаки в зимнее трансферное окно
Вчера, 21:31
Слухи«Арсенал» начал переговоры по трансферу полузащитника «Реала»
Вчера, 20:30
Слухи«Бавария» считает Вирца приоритетной трансферной целью
Вчера, 20:23
Сортировать
Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:19
Дэвис — скандальный, Эрнандес — пустой, ноунейм из Венгрии — ничем не лучше Маласии. Как бы слабоват список.
shur
shur ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 09:28
...не в деньгах счастье,скажите вы, ан нет в них проклятущих!!!
shur
shur
сегодня в 09:26
...Венгрия,Канада,Франция,Китай (для рифмы)...
...Бедный наш Манчестер,
...Снова выбирай...!!!
...Был бы толк,кто б помог!!!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 07:32
Мозги свои надо усилить, прежде чем 2гов всяких нанимать
STVA 1
STVA 1
сегодня в 00:09
МЮ как всегда последнее время! Всех хочет))
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:02
Опять потратят кучу денег
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 