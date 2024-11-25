«Манчестер Юнайтед» хочет усилить левый фланг обороны

По информации источника, «Манчестер Юнайтед» рассматривает троих игроков в качестве кандидатов на укрепление этой позиции. Это Альфонсо Дэвис («Бавария»), Тео Эрнандес («Милан») и Милош Керкеж («Борнмут»).
Интерес к игроку мюнхенского клуба считается наиболее предметным. Контракт канадца с «Баварией» истекает по окончании этого сезона, переговоры о продлении зашли в тупик.
...Бедный наш Манчестер,
...Снова выбирай...!!!
...Был бы толк,кто б помог!!!
...Бедный наш Манчестер,
...Снова выбирай...!!!
...Был бы толк,кто б помог!!!