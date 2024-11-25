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«Ньюкасл» готов предложить контракт Серхио Рамосу

вчера, 23:12

Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщается, «Ньюкасл» готов предложить испанцу контракт на 18 месяцев с зарплатой в 10 млн евро.

Это связано с большим количеством травм среди защитников «Ньюкасла».

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Все комментарии
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
сегодня в 07:29
Очень уважаю этот клуб, не надо, пожалуйста
Alex_67
Alex_67
вчера в 23:44
Ньюкаслу, видимо, просто некуда девать деньги... А может это слух? Зачем серьезному клубу такой дорогой пожилой защитник, который длительное время не имел игровой практики? Да и репутация у него весьма сомнительная... Есть еще завышенная самооценка, что чревато проблемами в раздевалке...
shur
shur
вчера в 23:35
... Сережа "Сорок" под свои сорок гонять собрался,силы не те,это ж
АПЛ...!!!
ttdfbmq9gukv
ttdfbmq9gukv
вчера в 23:14
Вряд ли он согласится на такой вариант.
Гость
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