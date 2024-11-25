«Ньюкасл» готов предложить контракт Серхио Рамосу

Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщается, «Ньюкасл» готов предложить испанцу контракт на 18 месяцев с зарплатой в 10 млн евро.
Это связано с большим количеством травм среди защитников «Ньюкасла».
Бывший защитник «Реала» Серхио Рамос может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщается, «Ньюкасл» готов предложить испанцу контракт на 18 месяцев с зарплатой в 10 млн евро.
Это связано с большим количеством травм среди защитников «Ньюкасла».
АПЛ...!!!
АПЛ...!!!