Аморим: «„Манчестер Юнайтед“ великий клуб, а не великая команда»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» заявил, что команда досталась ему в плохом состоянии.

Мы — великий клуб, но мы не великая команда, и мы знаем это, так что не проблема сказать об этом. Наши игроки должны понимать, что это очень сложное положение.

Мы не одна из лучших команд в лиге, и мы должны это чётко сказать и понять, но наше прошлое, наш клуб, возможно, лучший в лиге. Так что у нас есть проблема, и мы должны сосредоточиться на мелочах и деталях.

Я думаю, то, как мы бежим назад, то, как мы бежим вперёд, то, как мы боремся, мы должны очень чётко объяснить команде, что это первый пункт, который мы должны решить, а тактические и технические аспекты придут позже.

Я вижу, что игроки прилагают усилия, но есть много возможностей для улучшения. Например, изменить то, о чём иногда говорят, что это просто, потому что это просто бег, но это ещё и психология.

Если вы хотите побеждать, вы должны это делать. Но даже с лучшим составом на планете без бега ничего не выиграть, это совершенно ясно. Если мы хотим выиграть Премьер-Лигу, мы должны бегать как бешеные собаки. В противном случае у нас ничего не получится.