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Аморим: «„Манчестер Юнайтед“ великий клуб, а не великая команда»

вчера, 09:36

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим заявил, что команда досталась ему в плохом состоянии.

Мы — великий клуб, но мы не великая команда, и мы знаем это, так что не проблема сказать об этом. Наши игроки должны понимать, что это очень сложное положение.

Мы не одна из лучших команд в лиге, и мы должны это чётко сказать и понять, но наше прошлое, наш клуб, возможно, лучший в лиге. Так что у нас есть проблема, и мы должны сосредоточиться на мелочах и деталях.

Я думаю, то, как мы бежим назад, то, как мы бежим вперёд, то, как мы боремся, мы должны очень чётко объяснить команде, что это первый пункт, который мы должны решить, а тактические и технические аспекты придут позже.

Я вижу, что игроки прилагают усилия, но есть много возможностей для улучшения. Например, изменить то, о чём иногда говорят, что это просто, потому что это просто бег, но это ещё и психология.

Если вы хотите побеждать, вы должны это делать. Но даже с лучшим составом на планете без бега ничего не выиграть, это совершенно ясно. Если мы хотим выиграть Премьер-Лигу, мы должны бегать как бешеные собаки. В противном случае у нас ничего не получится.

После четырнадцати туров «Манчестер Юнайтед» занимает тринадцатую строчку в турнирной таблице АПЛ. Под руководством Аморима «красные дьяволы» провели четыре встречи (ничья, две победы и поражение).

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Все комментарии
Денис Прокопьев
Денис Прокопьев ответ galem72 (раскрыть)
вчера в 15:35
скажи это английским СМИ , которые его задалбывают, не давая работать
112910415
112910415
вчера в 12:49
да это же философический философ !
galem72
galem72
вчера в 12:44
Реально начинает раздражать. Закрыл бы рот и заставил этих упырей грамотно играть и побеждать. Хватит жить историей и былым величием!
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 11:27
Это уже смешно ) Показалось что Аморим своей болтовней стебается )
Nipper
Nipper
вчера в 11:23
Он мне нравится)
Alex_67
Alex_67
вчера в 09:48
Тебя взяли, чтобы это подтвердил... Хватит говорить, начинай работать...
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