Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколы

Интрига в Англии и Италии. Итоги тура в лигах топ-5

сегодня, 01:22

В АПЛ лидирует «Ливерпуль» (36 очков), у «красных» есть игра в запасе, на 2-й строчке «Челси» (34 балла), «Арсенал» на 3-м месте (30 очков), топ-4 замыкает «Ноттингем Форест» (28 баллов). В нижней части таблицы расположились «Ипсвич» (12 очков), «Вулверхэмптон» (9 пунктов) и «Саутгемптон» (5 пунктов).

Интрига в Англии и Италии. Итоги тура в лигах топ-5

В Ла Лиге лидируют «Барселона» и «Атлетико» (по 38 очков), «Реал» идет на 3-й строчке (37 пунктов), в четверку лидеров также входит «Атлетик» (33 балла). Замыкают таблицу «Эспаньол», «Вальядолид» и «Валенсия» (14, 12 и 10 очков соответственно).

Интрига в Англии и Италии. Итоги тура в лигах топ-5

В Италии в лидирующей группе находятся «Аталанта» (37 очков), «Наполи» (35 баллов), «Интер» (34 очка), а также «Фиорентина» и «Лацио» (по 31 пункту). В нижней части таблицы находятся «Кальяри» (14 баллов), «Монца» и «Венеция» (по 10 пунктов).

Интрига в Англии и Италии. Итоги тура в лигах топ-5

В Бундеслиге лидирует «Бавария» (33 балла), на 2-м месте идет «Байер» (29 очков), в топ-4 также находятся «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг» (по 27 пунктов). Замыкают таблицу «Хайденхайм» (10 очков), «Хольштайн» (5 баллов) и «Бохум» (3 очка).

Интрига в Англии и Италии. Итоги тура в лигах топ-5

В Лиге 1 на 1-й строчке расположился ПСЖ (37 очков), по 30 баллов у «Марселя» и «Монако», топ-4 замыкает «Лилль» (27 очков). В нижней части таблицы находятся «Сент-Этьен», «Гавр» и «Монпелье» (13, 12 и 9 очков соответственно).

Интрига в Англии и Италии. Итоги тура в лигах топ-5

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Интер» забил шесть голов в ворота «Лацио»
Сегодня, 00:46
«Барселона» потерпела поражение от «Леганеса» в Ла Лиге
Вчера, 01:02
«Милан» не смог одолеть «Дженоа» в день празднования 125-летия клуба
Вчера, 00:45
ПСЖ переиграл «Лион» во встрече чемпионата Франции
Вчера, 00:43
«Челси» победил «Брентфорд» и приблизился к «Ливерпулю»
15 декабря
«Тоттенхэм» на выезде разгромил «Саутгемптон»
15 декабря
Все комментарии
ABir
ABir
сегодня в 03:13
Самая большая неожиданность - первое место Аталанты, но вряд ли это положение сохранится до конца чемпионата. Челси тоже свои присутствием в лидерах нанесло английского тумана в интригу борьбы за чемпионство в АПЛ.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:47
Чем больше интриги, тем интереснее чемпионат.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 