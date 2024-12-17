Интрига в Англии и Италии. Итоги тура в лигах топ-5

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сегодня, 01:22

В АПЛ лидирует «Ливерпуль» (36 очков), у «красных» есть игра в запасе, на 2-й строчке «Челси» (34 балла), «Арсенал» на 3-м месте (30 очков), топ-4 замыкает «Ноттингем Форест» (28 баллов). В нижней части таблицы расположились «Ипсвич» (12 очков), «Вулверхэмптон» (9 пунктов) и «Саутгемптон» (5 пунктов).

В Ла Лиге лидируют «Барселона» и «Атлетико» (по 38 очков), «Реал» идет на 3-й строчке (37 пунктов), в четверку лидеров также входит «Атлетик» (33 балла). Замыкают таблицу «Эспаньол», «Вальядолид» и «Валенсия» (14, 12 и 10 очков соответственно).

В Италии в лидирующей группе находятся «Аталанта» (37 очков), «Наполи» (35 баллов), «Интер» (34 очка), а также «Фиорентина» и «Лацио» (по 31 пункту). В нижней части таблицы находятся «Кальяри» (14 баллов), «Монца» и «Венеция» (по 10 пунктов).

В Бундеслиге лидирует «Бавария» (33 балла), на 2-м месте идет «Байер» (29 очков), в топ-4 также находятся «Айнтрахт» и «РБ Лейпциг» (по 27 пунктов). Замыкают таблицу «Хайденхайм» (10 очков), «Хольштайн» (5 баллов) и «Бохум» (3 очка).