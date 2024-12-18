«Пари НН» упразднил вторую команду

Пресс-служба «Пари НН» объявила об упразднении «Пари НН-2».

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» сообщает, что руководящими органами клуба принято решение об упразднении второй команды. «Пари НН-2» не примет участия в следующем сезоне Второй лиги Дивизиона «Б».

ФК «Пари НН» следует тенденции и заданному Российским футбольным союзом вектору по поддержке молодёжного футбола. В связи с этим на данном этапе развития клуба особое внимание будет уделено молодёжной команде и академии.

РФС провёл реформу Молодёжной футбольной лиги. В новом сезоне в ней примут участие 32 команды, которые будут разделены на два дивизиона. Молодёжная команда «Пари НН» будет представлена в первом дивизионе МФЛ.

Молодёжная команда станет важной частью спортивной вертикали ФК «Пари НН», которая будет сохранена и продолжит функционирование по подготовке и развитию молодых игроков.