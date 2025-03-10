Агент Тюкавина рассказал о состоянии игрока после операции в Германии

Агент футболиста Алексей Сафонов прокомментировал текущее состояние здоровья своего клиента после хирургического вмешательства по восстановлению крестообразных связок колена.

Включился обратный отчет, когда вернемся на поле. Настрой у Кости нормальный. Главное — вернуться домой. В Германии сейчас проходит забастовка в аэропортах, из-за этого Костя вернется на день позже. Ничего страшного, проведет в Мюнхене еще один день, потом через Стамбул в Москву. После операции на костылях, на ногу наступает. С ним полетела жена, поддерживает его. Там же и врач «Динамо».