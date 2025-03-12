Тюкавин: «Пока как будто ничего не понимаешь, что произошло»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал журналистам о том, как себя чувствует после перенесённой операции в связи с травмой передней крестообразной связки.
Игрока прооперировали в Мюнхене. 11 марта он вернулся в Москву.
Нормальное самочувствие, долго летели, чуть-чуть устал. Проснулся, поехал, отвезли в операционную, проснулся — нога зашита. Пока как будто ничего не понимаешь, что произошло. Непривычно было смотреть первый матч своих против «Динамо» из Махачкалы по телефону. Придётся привыкать к тому, что меня нет на поле.