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Тюкавин: «Пока как будто ничего не понимаешь, что произошло»

сегодня, 08:26

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал журналистам о том, как себя чувствует после перенесённой операции в связи с травмой передней крестообразной связки.

Игрока прооперировали в Мюнхене. 11 марта он вернулся в Москву.

Нормальное самочувствие, долго летели, чуть-чуть устал. Проснулся, поехал, отвезли в операционную, проснулся — нога зашита. Пока как будто ничего не понимаешь, что произошло. Непривычно было смотреть первый матч своих против «Динамо» из Махачкалы по телефону. Придётся привыкать к тому, что меня нет на поле.

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Все комментарии
Lbvfd
Lbvfd
сегодня в 10:06
Травма серьёзная. Скорее всего до конца сезона будешь болеть за своих с трибуны.
78qmf9n8avnu
78qmf9n8avnu
сегодня в 09:00
Незапланированный отпуск у него получился, причем длительный.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:58
Игроку Скорейшего выздоровления и здоровья
Гость
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