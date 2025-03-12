Тюкавин: «Пока как будто ничего не понимаешь, что произошло»

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сегодня, 08:26

Нападающий московского «Динамо» рассказал журналистам о том, как себя чувствует после перенесённой операции в связи с травмой передней крестообразной связки.

Игрока прооперировали в Мюнхене. 11 марта он вернулся в Москву.