В «Локомотиве» сообщили о состоянии Баринова, Самошникова и Карпукаса

Главный врач московского «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о состоянии здоровья футболистов команды.
Дмитрий Баринов
Капитан команды, получивший повреждение коленного сустава в игре с «Ахматом», продолжает восстановление. Пока он индивидуально работает с клубными физиотерапевтами. В ближайшее время Дмитрий приступит к занятиям в общей группе.
Илья Самошников
У защитника после игры с «Ахматом» был небольшой дискомфорт в области поясницы, связанный с сезонными перепадами качества полей. Илья также восстанавливается, скоро приступит к тренировкам с командой. В недельном микроцикле мы не успеваем подготовить его к игре с «Динамо».
Артём Карпукас
Восстановление идёт хорошо. На следующей неделе полузащитник должен приступить к занятиям в общей группе.