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В «Локомотиве» сообщили о состоянии Баринова, Самошникова и Карпукаса

сегодня, 18:47

Главный врач московского «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о состоянии здоровья футболистов команды.

Дмитрий Баринов

Капитан команды, получивший повреждение коленного сустава в игре с «Ахматом», продолжает восстановление. Пока он индивидуально работает с клубными физиотерапевтами. В ближайшее время Дмитрий приступит к занятиям в общей группе.

Илья Самошников

У защитника после игры с «Ахматом» был небольшой дискомфорт в области поясницы, связанный с сезонными перепадами качества полей. Илья также восстанавливается, скоро приступит к тренировкам с командой. В недельном микроцикле мы не успеваем подготовить его к игре с «Динамо».

Артём Карпукас

Восстановление идёт хорошо. На следующей неделе полузащитник должен приступить к занятиям в общей группе.

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Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:50
Пожелаем парням здоровья и скорейшего восстановления.
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