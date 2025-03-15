В «Локомотиве» сообщили о состоянии Баринова, Самошникова и Карпукаса

Главный врач московского «Локомотива» Игорь Калюжный рассказал о состоянии здоровья футболистов команды.

Дмитрий Баринов

Капитан команды, получивший повреждение коленного сустава в игре с «Ахматом», продолжает восстановление. Пока он индивидуально работает с клубными физиотерапевтами. В ближайшее время Дмитрий приступит к занятиям в общей группе.

Илья Самошников

У защитника после игры с «Ахматом» был небольшой дискомфорт в области поясницы, связанный с сезонными перепадами качества полей. Илья также восстанавливается, скоро приступит к тренировкам с командой. В недельном микроцикле мы не успеваем подготовить его к игре с «Динамо».

Артём Карпукас

Восстановление идёт хорошо. На следующей неделе полузащитник должен приступить к занятиям в общей группе.