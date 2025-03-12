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Главный врач «Динамо» о Тюкавине: «Ориентир восстановления — шесть месяцев»

сегодня, 12:53

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал источнику о том, на какой срок восстановления от травмы нападающего Константина Тюкавина ориентируется клуб.

Футболист получил травму передней крестообразной связки колена в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). 6 марта в Германии форвард перенёс операцию, а вчера вернулся в Москву.

Логистика из Ростова была не близкой, но хорошо доехали, колено было мобилизировано, проводились противоотёчные процедуры, обезболивание. Приехали утром на следующий день в Москву, сразу сделали МРТ, стало понятно, что диагноз окончательный. Связались тогда с профессором из Германии, он посмотрел на снимки, сказал прилетать. Мы прилетели, прооперировались, все эти дни находились в клинике.

С сегодняшнего дня Костя начинает полноценный процесс восстановления в условиях нашей базы под присмотром наших физиотерапевтов. Будем идти поэтапно, от месяца к месяцу с увеличением нагрузки. Сейчас ориентир восстановления — шесть месяцев. Классическое восстановление занимает до восьми месяцев.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Drotik (раскрыть)
сегодня в 15:53
Всё должно быть в меру. А обсуждать каждый день заурядного игрока- безумие.
Drotik
Drotik ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:13
Это российский футбольный сайт. И пусть лучше здесь о Тюкавине пишут чаще, чем о двойниках португала, о его детишках и пробирках или о салфетках гнома.
t82wskgwx69x
t82wskgwx69x
сегодня в 13:47
Теперь шесть месяцев ежедневных новостей о здоровье Тюкавина обеспечено, наряду со здоровьем Захаряна.
lotsman
lotsman
сегодня в 13:25
Начало следующего сезона тоже пропустит.
Capral
Capral
сегодня в 13:00
Сколько можно об этом говорить? Диагноз установлен, операцию сделали, сам, Валера встретил!!! Ну, что еще? Заурядный игрочишка, ничего незначащий в футболе, посуществу- еще зеленый пацан, а разговоров уже столько, как будто речь идет о великом футболисте. Даже, когда Месси на костылях передвигался не было столько сообщений...
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