Главный врач «Динамо» о Тюкавине: «Ориентир восстановления — шесть месяцев»

Главный врач московского «Динамо» Александр Родионов рассказал источнику о том, на какой срок восстановления от травмы нападающего ориентируется клуб.

Футболист получил травму передней крестообразной связки колена в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1). 6 марта в Германии форвард перенёс операцию, а вчера вернулся в Москву.

Логистика из Ростова была не близкой, но хорошо доехали, колено было мобилизировано, проводились противоотёчные процедуры, обезболивание. Приехали утром на следующий день в Москву, сразу сделали МРТ , стало понятно, что диагноз окончательный. Связались тогда с профессором из Германии, он посмотрел на снимки, сказал прилетать. Мы прилетели, прооперировались, все эти дни находились в клинике.

С сегодняшнего дня Костя начинает полноценный процесс восстановления в условиях нашей базы под присмотром наших физиотерапевтов. Будем идти поэтапно, от месяца к месяцу с увеличением нагрузки. Сейчас ориентир восстановления — шесть месяцев. Классическое восстановление занимает до восьми месяцев.