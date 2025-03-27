Каррера и Карпин выступили на тренинге в Москве

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал источнику про общение с рулевым сборной России Валерием Карпиным.
Специалисты вместе выступили на тренинге в Москве.
На это мероприятие меня пригласил РФС. Мне всё понравилось, мы с Карпиным отлично поговорили о футболе. Обсудили общие детали. О «Спартаке» мы с Валерием не общались.
Хотел ли бы пройти стажировку у Карпина в сборной России? В субботу я уже возвращаюсь обратно в Италию. К сожалению, на матч «Спартака» я прийти тоже не смогу.
Выходили ли за это время на меня клубы из РПЛ? Нет.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1403215/karrera-massimo-rossiya 27.03.2025
Думаю и не выйдут))
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1403215/karrera-massimo-rossiya 27.03.2025
Думаю и не выйдут))