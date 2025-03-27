Каррера и Карпин выступили на тренинге в Москве

Бывший главный тренер «Спартака» рассказал источнику про общение с рулевым сборной России .

Специалисты вместе выступили на тренинге в Москве.

На это мероприятие меня пригласил РФС . Мне всё понравилось, мы с Карпиным отлично поговорили о футболе. Обсудили общие детали. О «Спартаке» мы с Валерием не общались.

Хотел ли бы пройти стажировку у Карпина в сборной России? В субботу я уже возвращаюсь обратно в Италию. К сожалению, на матч «Спартака» я прийти тоже не смогу.