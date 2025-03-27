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Каррера и Карпин выступили на тренинге в Москве

вчера, 17:53

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал источнику про общение с рулевым сборной России Валерием Карпиным.

Специалисты вместе выступили на тренинге в Москве.

На это мероприятие меня пригласил РФС. Мне всё понравилось, мы с Карпиным отлично поговорили о футболе. Обсудили общие детали. О «Спартаке» мы с Валерием не общались.

Хотел ли бы пройти стажировку у Карпина в сборной России? В субботу я уже возвращаюсь обратно в Италию. К сожалению, на матч «Спартака» я прийти тоже не смогу.

Выходили ли за это время на меня клубы из РПЛ? Нет.

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Все комментарии
bc635dvsnn92
bc635dvsnn92
вчера в 19:08
Верните Карреру в Спартак, он приведет его в пердив, осчастливив много много людей.
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:07
Приехал в гости в Россию, потусил, водочки отведал и икоркой закусил....
bz4tb44ydd3w
bz4tb44ydd3w
вчера в 19:05
Карреру в Европе отовсюду погнали, он даже не физрук, а физручище бездарное, а он все в спартак лезет, хочет еще один юбилей отпраздновать.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:03
Зачем Каррере нужно это общение с Карпиным? Не понимаю, что оно может дать Массимо? Итальянский специалист вполне самодостаточный человек и у него есть то, чего нет у Валеры - Каррера привёл Спартак к чемпионству. Кстати сделал это в очень сложных условиях. У Карпина был серьёзный карт-бланш, но он им не воспользовался - НЕ СМОГ!!!
Арбалет
Арбалет
вчера в 19:00
Два неудачника футбола еще и тренинги устраивают, обоих нужно отлучить от футбола, ввиду бесполезности их действий.
tacwv9kx6p47
tacwv9kx6p47
вчера в 18:27
Я бы дал Массимо ещё один шанс в Спартаке
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:21
Выходили ли за это время на меня клубы из РПЛ? Нет.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1403215/karrera-massimo-rossiya 27.03.2025
Думаю и не выйдут))
drug01
drug01
вчера в 18:13
Очень интересная и полезная встреча!!!
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