В Москве прошла презентация первых российских профессиональных бутс

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вчера, 21:25

В Москве прошла презентация профессиональных бутс, полностью разработанных в России. В мероприятии принял участие полузащитник ЦСКА и национальной сборной , сообщил корреспондент источника.

Бутсы Jogel Evofly представлены в трёх видах для различного уровня подготовки игроков. Их дизайн вдохновлён гоночными автомобилями, ключевая расцветка — белый с вставками из ярко-красного и голубого цветов.

Основатель фирмы-производителя Артур Мовсесян прокомментировал:

Мы гордимся тем, что первые профессиональные бутсы, разработанные в России, созданы именно нашими инженерами и теперь доступны для футболистов любого уровня.

Он отметил, что идею разработки бутс в октябре 2023 года озвучили футболисты сборной России. Своё впечатление о новых бутсах высказал Обляков: