В Москве прошла презентация первых российских профессиональных бутс

В Москве прошла презентация профессиональных бутс, полностью разработанных в России. В мероприятии принял участие полузащитник ЦСКА и национальной сборной Иван Обляков, сообщил корреспондент источника.
Бутсы Jogel Evofly представлены в трёх видах для различного уровня подготовки игроков. Их дизайн вдохновлён гоночными автомобилями, ключевая расцветка — белый с вставками из ярко-красного и голубого цветов.
Основатель фирмы-производителя Артур Мовсесян прокомментировал:
Мы гордимся тем, что первые профессиональные бутсы, разработанные в России, созданы именно нашими инженерами и теперь доступны для футболистов любого уровня.
Он отметил, что идею разработки бутс в октябре 2023 года озвучили футболисты сборной России. Своё впечатление о новых бутсах высказал Обляков:
Главное для любого футболиста — ощущение комфорта, чтобы бутса была продолжением ноги, прилегала к ней, но не сдавливала. Всё соответствует максимально профессиональному уровню, я готов в них играть.