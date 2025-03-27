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В Москве прошла презентация первых российских профессиональных бутс

вчера, 21:25

В Москве прошла презентация профессиональных бутс, полностью разработанных в России. В мероприятии принял участие полузащитник ЦСКА и национальной сборной Иван Обляков, сообщил корреспондент источника.

Бутсы Jogel Evofly представлены в трёх видах для различного уровня подготовки игроков. Их дизайн вдохновлён гоночными автомобилями, ключевая расцветка — белый с вставками из ярко-красного и голубого цветов.

Основатель фирмы-производителя Артур Мовсесян прокомментировал:

Мы гордимся тем, что первые профессиональные бутсы, разработанные в России, созданы именно нашими инженерами и теперь доступны для футболистов любого уровня.

Он отметил, что идею разработки бутс в октябре 2023 года озвучили футболисты сборной России. Своё впечатление о новых бутсах высказал Обляков:

Главное для любого футболиста — ощущение комфорта, чтобы бутса была продолжением ноги, прилегала к ней, но не сдавливала. Всё соответствует максимально профессиональному уровню, я готов в них играть.

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Все комментарии
Futurista
Futurista ответ artem saribekyan 1 (раскрыть)
сегодня в 10:05, ред.
Это была не более чем шутка...с уважением отношусь ко всем национальностям живущим в России...армяне кстати и сами не прочь пошутить на эту тему) 🤝...
Последний Ваш вопрос вообще неуместен...межнациональная дружба должна базироваться не на страхе перед условным " тов. Сталиным"...
artem saribekyan 1
artem saribekyan 1 ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 09:15
А в чем проблема? Летать на российских ,,МИГ-ах можно, а в российских бутсах играть нельзя лишь потому, что разработчик Мовсесян?
Будем ждать, пока им станет Иванов?
Кто ты после этого, гражданин многонациональной страны?
В ВОВ такое бы сказал лично тов.Сталину?
sv_1969
sv_1969 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:51
Вот еще)))
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:34
Дзюба же действующий футболист...играет за Акрон, забивает...почему бы и не сыграть в товарняке за сборную?)...думаю Керж бы на его месте поступил бы так же)...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:29
за 31 забитый мяч за сборную в ГосДуме хотят поставить памятник Дзюбе)))
но тут вина Карпина.
не удержался от соблазна и продал Дзюбе эту возможность побить рекорд Кержа.
Futurista
Futurista ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 22:16
Один Jögel рекордный все таки закатил)...
Futurista
Futurista ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 22:11
Красный верх, белий низ)...
Варвар7
Варвар7 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 22:11
Бутсы от Артура (женский вариант) в проекте...)
Futurista
Futurista ответ Atleti (раскрыть)
вчера в 22:10
Делали...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:06
не знаю. какими будут бутсы Jögel, но мячи Jögel ужас.
непросто так Дзюда критиковал Jögel после матча с Гренадой.
жаловался из за странного поведения мяча))
но малазийцы и мовсесяны довольны. свои люди при рабочих местах
Atleti
Atleti
вчера в 22:00
А реально раньше наши бутс не делали?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:57
Могли бы хоть фотографии показать.
А так и обсуждать нечего.
Futurista
Futurista ответ Ivan Zloy (раскрыть)
вчера в 21:52, ред.
Никто не хочет "изобретать велосипед" что бы потом безнадёжно конкурировать с puma, nike, adidas...
Ivan Zloy
Ivan Zloy ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 21:48
Суть не в том, Мовсесян или Иванов, а в том, что эта Jogel просто заказывает партию стандартных малазийских бутс со своим лейблом) Так же, как любой "российский бренд электроники", ни у одного из которого нет ни завода, ни исследований, тот же Redmond просто покупает лицензии на старые модели Miele и китайцы лепят им их лейбл)
Брулин
Брулин
вчера в 21:46
Свисток для судьи этого бренда ещё бы. И ворота пора уже свои делать. Вот тогда ногомячисты в России заиграют - и вернутся в ЛЧ королями посолиднее Мадрида!
Futurista
Futurista
вчера в 21:35, ред.
Первые российские бутсы...основатель фирмы Мовсесян))...
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 21:31, ред.
Главное чтобы сидели не как китайские за 3к
Гость
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