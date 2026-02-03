«Алавес» – «Реал» Сосьедад: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770104855

сегодня, 10:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч кубка Испании «Алавес» – «Реал» Сосьедад, который состоится 4 февраля 2026 года.

«Алавес»

«Алавес» неплохо выглядит в последних встречах и несколько раз смог победить, что позволяет команде занимать 10 место в чемпионате. Команда в кубке Испании дошла уже до 1/4 финала и имеет шансы побороться за следующий этап. В соперниках опытный «Реал» Сосьедад, но фактор своего стадионе должен немного выровнять шансы команда на то, чтобы получить путевку в полуфинал.

30 января «Алавес» обыграл «Эспаньол» (2:1) на выезде, а 25 числа оказался сильнее «Бетиса» на своем поле.

«Реал» Сосьедад

«Реал» Сосьедад провалил первую часть сезона, но сейчас немного выровнял положение и очень хочет побороться за трофей. В четвертьфинале команда сыграет на выезде с «Алавесом» и ни в коем случае не имеет права на недооценку соперника, так как это будет главной ошибкой. Гости сделают все, чтобы пробиться в полуфинал и порадовать болельщиков возможностью забрать один из трофеев в Испании в свой музей.

1 февраля «Реал» Сосьедад сыграл вничью с «Атлетиком» Бильбао (1:1), а 25 января обыграл на своем поле «Сельту» (3:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Алавес» – 3

Ничья – 3

Победит «Реал» Сосьедад – 2.6

Статистика

«Алавес» уступил в четырех из десяти последних встречах во всех турнирах

Шесть из десяти выездных матчей «Реала» Сосьедад завершились исходом «обе забьют»

«Алавес» выиграл три последних поединка подряд у «Реала» Сосьедад

Прогноз

Поставить, на победу «Алавеса», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3. Предполагаем, что хозяева смогут удивить соперника и нанести ему поражение, особенно учитывая статистику последних встреч.