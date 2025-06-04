Топ-10 самых дорогих игроков Лиги 1 составляют футболисты ПСЖ

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Лиги 1 по итогам обновления. Стоит отметить, что топ-10 составляют футболисты победителя Лиги чемпионов.
1-3. Дезире Дуэ — 90 млн евро (ПСЖ).
1-3. Хвича Кварацхелия — 90 млн евро (ПСЖ).
1-3. Усман Дембеле — 90 млн евро (ПСЖ).
4-6. Жоау Невеш — 80 млн евро (ПСЖ).
4-6. Витинья — 80 млн евро (ПСЖ).
4-6. Ашраф Хакими — 80 млн евро (ПСЖ).
7-8. Нуну Мендеш — 70 млн евро (ПСЖ).
7-8. Брэдли Баркола — 70 млн евро (ПСЖ).
9. Уилльям Пачо — 60 млн евро (ПСЖ).
10. Уоррен Заир-Эмери — 55 млн евро (ПСЖ).
...
43-44. Матвей Сафонов — 20 млн евро (ПСЖ).
43-44. Александр Головин — 20 млн евро («Монако»).
Много примеров когда есть реальная цена, а есть за какую продали, то есть переплатили.
Хвича проводит хорошие сезоны и ПСЖ его купил за 70 миллионов евро без учёта бонусов. И если учесть, что он основной игрок, стал чемпионом Франции, выиграл кубок Франции, лигу чемпионов и в финале забил гол, то Наполи помимо 70 лямов получит неплохой куш. С учётом с тем, что он ещё и чемпион Италии этого года, сумма в 90 лямов вполне реальная.
Но опять же это только цена и не более того, ведь мало столько стоить, нужен ещё и тот кто может осилить такую сумму, но и это не всё, помимо нплисие денег надо понять нужен ли команде тот или иной игрок.
Короче все эти ценники условны реальномть может отличаться в ту или иную сторону.
Много примеров когда есть реальная цена, а есть за какую продали, то есть переплатили.
Хвича проводит хорошие сезоны и ПСЖ его купил за 70 миллионов евро без учёта бонусов. И если учесть, что он основной игрок, стал чемпионом Франции, выиграл кубок Франции, лигу чемпионов и в финале забил гол, то Наполи помимо 70 лямов получит неплохой куш. С учётом с тем, что он ещё и чемпион Италии этого года, сумма в 90 лямов вполне реальная.
Но опять же это только цена и не более того, ведь мало столько стоить, нужен ещё и тот кто может осилить такую сумму, но и это не всё, помимо нплисие денег надо понять нужен ли команде тот или иной игрок.
Короче все эти ценники условны реальномть может отличаться в ту или иную сторону.
Если взять чемпионства Баварии и всех немецких команд то как то жалко становится немецкие команды.
Да и в AПЛ в последнее время чемпион МС, с у остальных е ть шанс если они не в форме, да и то у немногих.
Вот в Италии в последнее годы чемпионы меняются, но и то из-за того, что после чемпионства бывают кризис, видать дорого им чемпионства обходятся.
Если взять чемпионства Баварии и всех немецких команд то как то жалко становится немецкие команды.
Да и в AПЛ в последнее время чемпион МС, с у остальных е ть шанс если они не в форме, да и то у немногих.
Вот в Италии в последнее годы чемпионы меняются, но и то из-за того, что после чемпионства бывают кризис, видать дорого им чемпионства обходятся.