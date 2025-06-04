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Топ-10 самых дорогих игроков Лиги 1 составляют футболисты ПСЖ

сегодня, 13:59

Портал Transfermarkt опубликовал список самых дорогих игроков Лиги 1 по итогам обновления. Стоит отметить, что топ-10 составляют футболисты победителя Лиги чемпионов.

1-3. Дезире Дуэ — 90 млн евро (ПСЖ).

1-3. Хвича Кварацхелия — 90 млн евро (ПСЖ).

1-3. Усман Дембеле — 90 млн евро (ПСЖ).

4-6. Жоау Невеш — 80 млн евро (ПСЖ).

4-6. Витинья — 80 млн евро (ПСЖ).

4-6. Ашраф Хакими — 80 млн евро (ПСЖ).

7-8. Нуну Мендеш — 70 млн евро (ПСЖ).

7-8. Брэдли Баркола — 70 млн евро (ПСЖ).

9. Уилльям Пачо — 60 млн евро (ПСЖ).

10. Уоррен Заир-Эмери — 55 млн евро (ПСЖ).

...

43-44. Матвей Сафонов — 20 млн евро (ПСЖ).

43-44. Александр Головин — 20 млн евро («Монако»).

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 16:50
Имел право так считать, только тот, кто очень недальновиден, потому что уже после игр с Баварией, можно было понять, что с такой обороной, в финале делать нечего!!! С Барсой повезло, что Флик, со своим глупым и авантюрным футболом, рано или поздно должен был провалиться, вот на этом Индзаги и сыграл, можно сказать гениально!!! Но по всем остальным показателям- у Интера не было шансов!!!
И незря я говорил, что тревожно и непонятно, как, и за счет чего, Интер может победить в финале?
38n3ykvmx3ha
38n3ykvmx3ha
сегодня в 16:50
Лига 1=ПСЖ
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 16:28
Я имел право так считать. Но мы не знаем в каком физическом и психологическом состоянии выходят футболисты играть.
А вот делать вывод по Черевченко, который только на встряске делал результат. Это сильно.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 16:25
От бездарного Черевченко больше смеху.
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 16:25
Ещё и старик то не наш.
Capral
Capral
сегодня в 16:25
Ну фаворит Интер уже предложил, посмеялись...
Capral
Capral ответ Джохар Ву (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 16:24
А ты не читай и доживи до моих лет...
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 16:20
Да гениальный тренер Черевченко.
Capral
Capral
сегодня в 15:48
А, это ты- фаворит Интер-2025...
Capral
Capral ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 15:46
Главный европейский трофей, вообще, можно считать попался ему по случаю, поскольку, он попал в команду только весной, не пройдя с ней весь кубковый путь, а главное, что ПСЖ был намного сильнее остальных, что и подтвердил финал. У меня нет задачи унизить грузина, я только констатирую факты, а именно то, что никакой особой заслуги его в победе в ЛЧ нет. А то, что он 3 сезона в топ-5, так и здесь можно найти негатив, а именно в том, какую страшную критику грузин получал от ведyщих итальянских изданий, последнее из которых, назвало Хвичку "Бледной тенью"...
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 15:41
Кто-то говорил, что Баркола затмит Хвичу)))
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 15:38
Тебе сказали, что чемпион меняется, а не то, что чемпионат одной команды как во Франции. Выигрывают разные клубы.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 15:37
Хвичу можно ругать ...можно восхищаться...но...как бы там ни было...у парня за 3 сезона в топ-5 - 5 титулов, включая главный европейский трофей...
Jean_Valjean
Jean_Valjean
сегодня в 15:37
Но это были разные команды, а не одна. Если речь про Италию.
В АПЛ прошлый сезон был одним из самых слабых. Ливерпуль за 2 месяца до конца чемпионата выиграл титул. А соперника вообще у них не было. Арсенал даже на вторую команду не тянет.
Capral
Capral
сегодня в 15:21
байкал.

где поменялся чемпионат, в Италии??? АХАХАХАХАХАХАХА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Два года подряд, чемпион Серии А становился известен уже после 1-го круга, и только в этом первенстве завязалась борьба. И стоит ли говорить об итальянском футболе, который раз в 14 лет стал победителем в еврокубках...
Байкал-38
Байкал-38 ответ Пари Сен-Жермен (раскрыть)
сегодня в 14:53
В Германии чемпионат тоже одной команды, Лига 1 просто отдыхает.
Если взять чемпионства Баварии и всех немецких команд то как то жалко становится немецкие команды.
Да и в AПЛ в последнее время чемпион МС, с у остальных е ть шанс если они не в форме, да и то у немногих.
Вот в Италии в последнее годы чемпионы меняются, но и то из-за того, что после чемпионства бывают кризис, видать дорого им чемпионства обходятся.
Capral
Capral
сегодня в 14:49
байкал.

Где он проводит хорошие сезоны- в чемпионате одной команды, и когда он успел их провести? В Наполи от него избавились, о чем давно мечтали, и стали чемпионами. Наберись терпения, и получишь снова- зубодробительную критику в адрес грузина, но теперь уже от французской прессы...
AlkoZavrRex
AlkoZavrRex
сегодня в 14:48
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ CCCP1922 (раскрыть)
    сегодня в 14:40
    Не всегда при продаже можно узнать реальную цену.
    Много примеров когда есть реальная цена, а есть за какую продали, то есть переплатили.
    Хвича проводит хорошие сезоны и ПСЖ его купил за 70 миллионов евро без учёта бонусов. И если учесть, что он основной игрок, стал чемпионом Франции, выиграл кубок Франции, лигу чемпионов и в финале забил гол, то Наполи помимо 70 лямов получит неплохой куш. С учётом с тем, что он ещё и чемпион Италии этого года, сумма в 90 лямов вполне реальная.
    Но опять же это только цена и не более того, ведь мало столько стоить, нужен ещё и тот кто может осилить такую сумму, но и это не всё, помимо нплисие денег надо понять нужен ли команде тот или иной игрок.
    Короче все эти ценники условны реальномть может отличаться в ту или иную сторону.
    Пари Сен-Жермен
    Пари Сен-Жермен ответ Incredulous (раскрыть)
    сегодня в 14:30
    В Испании 2х команд
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 14:25
    Это и называется, - чемпионат одной команды.
    Capral
    Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
    сегодня в 14:18
    Alex67.

    В чемпионате, где чемпион известен еще до начала первенства можно выставлять любые цены, вопрос- кто купит? На Хвичку, цена в Наполи была около 100млн., а продали за 70, и никто, кроме ПСЖ на него не позарился. И не сказать, что он реально приносит пользу или является лидером команды, самый обычный. А ваш посыл, мне понятен...)))
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ sv_1969 (раскрыть)
    сегодня в 14:13
    Мною сказаное не принимайте на свой счёт, речь совсем не о вас.
    К вам как и к шоме, 1 984, агенту Смиту и многим другим притензии нет, просто вы не поняли, да и я может не совсем для вас понятно высказался.
    Речь только о тех кто заявляет, что играют не ради призов и вип.
    CCCP1922
    CCCP1922
    сегодня в 14:09
    Реальная цена станет известна только при продаже. А Хвича, все равно молодец!!!
    drug01
    drug01
    сегодня в 14:06
    Наши пока не дошли до этого уровня!
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