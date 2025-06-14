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Мората: «Я хотел симулировать травму, чтобы не ехать на Евро-2024»

вчера, 14:45

Нападающий сборной Испании Альваро Мората в документальном фильме «Они не знают, кто я» сообщил, что серьёзно рассматривал возможность симуляции травмы, чтобы избежать участия в Евро-2024. Он признался, что устал от критики, накопившейся за его карьеру и из-за этого почувствовал себя «подавленным» и «морально сломленным».

В моей голове царили ужасные и разрушительные мысли. У меня возникло желание симулировать травму, чтобы избежать поездки на Евро. Я начал ощущать множество странных ощущений в теле, не понимая причины. У меня болели ноги, грудная клетка была сжата, и я испытывал трудности с дыханием. Я боялся уснуть и больше не проснуться. Страх овладевал мной. Я не мог сосредоточиться на мяче. В матче с «Боруссией» в 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24, после того как я упустил шанс выйти один на один, в голове крутилось осознание, что потерян шанс попасть в финал с «Атлетико». После окончания игры я долго оставался в раздевалке в одиночестве и лишь хотел расплакаться.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:57
На самомо деле смешного в этом нет. Те кто пережили панические атаки и депрессии, то знают что мората говорит правду на 100%. В этот момент ничего тебя не интерисуют, ни деньги, ни машины, ни девушки. Вообще ничего не интересно, в эти моменты думаешь что готов все отдать, лишь бы бы это прекратилось и ничего не хочется делать. Еще панические атаки уверяют мозг, что ты умираешь и из за этого больше становиться страх. Поэтому трудно осознать в этот момент, что это просто паничечкие атаки, а не сердечный приступ
a3889yyftc9q
a3889yyftc9q
вчера в 17:51
самый бесячий футболист современности
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:30
С этим постоянно что то не так…еще в Челси после бодрого старта, спустя 3-4 месяца он поник полностью и посещал из-за любви своей (девушки/жены) психиатра.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 15:47
психика подкачивает, хотя карьера у него более чем удалась, много трофеев взял
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:21
вот так случайно стал чемпионом Европы 2024
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:15
Похоже парню срочно нужно к психологу
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 15:00
Мората говорит, что устал от критики... А разве Альваро не заслужил это критику в свой адрес? Временами он играл просто отвратительно. Причём рулевой Атлетико Диего Симеоне, учитывая былые заслуги, продолжал доверять Морате. Лично у меня нытьё испанского игрока не вызывает сочувствия. А ведь у него огромный контракт.
Гость
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