Мората: «Я хотел симулировать травму, чтобы не ехать на Евро-2024»

Нападающий сборной Испании в документальном фильме «Они не знают, кто я» сообщил, что серьёзно рассматривал возможность симуляции травмы, чтобы избежать участия в Евро-2024. Он признался, что устал от критики, накопившейся за его карьеру и из-за этого почувствовал себя «подавленным» и «морально сломленным».

В моей голове царили ужасные и разрушительные мысли. У меня возникло желание симулировать травму, чтобы избежать поездки на Евро. Я начал ощущать множество странных ощущений в теле, не понимая причины. У меня болели ноги, грудная клетка была сжата, и я испытывал трудности с дыханием. Я боялся уснуть и больше не проснуться. Страх овладевал мной. Я не мог сосредоточиться на мяче. В матче с «Боруссией» в 1/4 финала Лиги чемпионов 2023/24, после того как я упустил шанс выйти один на один, в голове крутилось осознание, что потерян шанс попасть в финал с «Атлетико». После окончания игры я долго оставался в раздевалке в одиночестве и лишь хотел расплакаться.