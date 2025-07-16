Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2025/2026

«Интер» планирует покупку Палиньи у «Баварии»

вчера, 08:44

«Интер» намерен приобрести полузащитника Палинью из «Баварии».

По информации источника, миланский клуб собирается сделать предложение мюнхенцам о трансфере 30-летнего футболиста. Сообщается, что «Бавария» хочет выручить за него около 25-30 млн евро.

В прошедшем сезоне Палинья сыграл 17 матчей в Бундеслиге и не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно об интересе лондонского «Тоттенхэма» к игроку.

Подписывайся в ВК
Все новости
Слухи«Ливерпуль» намерен приобрести Родриго
Вчера, 08:32
Слухи«Барселона» хочет расстаться с тремя футболистами в течение недели
Вчера, 07:58
«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе Мартинеса из «Астон Виллы»
Вчера, 00:36
«Наполи» не будет покупать Нуньеса у «Ливерпуля»: слишком дорого
15 июля
«Атлетико» купит нападающего сборной Аргентины за 40 млн евро
15 июля
«Ювентус» собирается выкупить Консейсау у «Порту» за 30 млн евро
15 июля
 
Все комментарии
Capral
Capral ответ CCCP1922 (раскрыть)
вчера в 09:23, ред.
Alex-67. Это всё общие слова без конкретики. Чтобы делать подобные утверждения, надо для начала, хотя бы поверхностно знать немецкий футбол. А на счёт молодых талантов, то их не много в немецком футболе, способных уже сейчас усилить Баварию.
Реконструкцию команды, в ущерб предстоящему сезону? А кто позволит это сделать? И снова- никакой конкретики...
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:23
Не оправдал вложения Палинья, надо идти дальше
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 09:11, ред.
В Баварии много игроков, с которыми клуб готов расстаться. Есть ещё тяжёлая травма Мусиалы. Джамалу пока не нашли полноценную замену. Сплошные проблемы. Может воспользоваться ситуацией и провести реконструкцию команды? Даже в ущерб предстоящему сезону. А что, распродать с молотка дорогих и важных гастарбайтеров и купить молодых квалифицированных немецких игроков. Футбольных талантов в Германии полным полно, надо просто обратить на них внимание.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:05
Не больно результативный полузащитник.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 