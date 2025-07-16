«Интер» планирует покупку Палиньи у «Баварии»

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вчера, 08:44

«Интер» намерен приобрести полузащитника из «Баварии».

По информации источника, миланский клуб собирается сделать предложение мюнхенцам о трансфере 30-летнего футболиста. Сообщается, что «Бавария» хочет выручить за него около 25-30 млн евро.

В прошедшем сезоне Палинья сыграл 17 матчей в Бундеслиге и не отметился результативными действиями.

Ранее стало известно об интересе лондонского «Тоттенхэма» к игроку.