«Наполи» хотел подписать Эдерсона из «Манчестер Сити»

«Наполи» планирует усилить позицию вратаря в летнее трансферное окно.
По информации инсайдера Фабрицио Романо, неаполитанцы собирались приобрести голкипера Эдерсона из «Манчестер Сити», но получили отказ. Переговоры между командами были отменены. Сообщается, что главный тренер «Наполи» Антонио Конте поставил задачу селекционному отделу обязательно найти нового вратаря, поэтому клуб продолжит поиски подходящего кандидата.
В прошедшем сезоне Эдерсон сыграл 40 матчей во всех турнирах в составе «горожан».
Ранее 31-летний бразилец в интервью опровергал свой возможный уход из манчестерского клуба.