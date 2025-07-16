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«Наполи» хотел подписать Эдерсона из «Манчестер Сити»

вчера, 10:11

«Наполи» планирует усилить позицию вратаря в летнее трансферное окно.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, неаполитанцы собирались приобрести голкипера Эдерсона из «Манчестер Сити», но получили отказ. Переговоры между командами были отменены. Сообщается, что главный тренер «Наполи» Антонио Конте поставил задачу селекционному отделу обязательно найти нового вратаря, поэтому клуб продолжит поиски подходящего кандидата.

В прошедшем сезоне Эдерсон сыграл 40 матчей во всех турнирах в составе «горожан».

Ранее 31-летний бразилец в интервью опровергал свой возможный уход из манчестерского клуба.

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Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:21
Наш Санчес не нужен? Чемпион мира как никак теперь 😁
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:23
Не получилось с одним, найдут другого...
Гость
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