«Наполи» хотел подписать Эдерсона из «Манчестер Сити»

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вчера, 10:11

«Наполи» планирует усилить позицию вратаря в летнее трансферное окно.

По информации инсайдера , неаполитанцы собирались приобрести голкипера из «Манчестер Сити», но получили отказ. Переговоры между командами были отменены. Сообщается, что главный тренер «Наполи» Антонио Конте поставил задачу селекционному отделу обязательно найти нового вратаря, поэтому клуб продолжит поиски подходящего кандидата.

В прошедшем сезоне Эдерсон сыграл 40 матчей во всех турнирах в составе «горожан».

Ранее 31-летний бразилец в интервью опровергал свой возможный уход из манчестерского клуба.