В РФС оценили работу российских судей при принятии решений по игре рукой

1756738955

вчера, 18:02

Работа российских арбитров еще имеет простор для улучшения в плане принятия решений по игре рукой в штрафной площади. Об этом рассказал глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза ( РФС ) Милорад Мажич.

«Если проанализировать видеоматериалы ЭСК (экспертно-судейской комиссии при президенте РФС — прим.) и департамента судейства, то становится очевидно, что в последних двух турах было допущено достаточно ошибок, и простор для улучшения работы судей, безусловно, есть, — сказал Мажич. — Например, ЭСК признала ошибочным решение в матче ЦСКА — „Акрон“. Несмотря на то что решение комиссии по эпизоду принято единогласное, этот эпизод нельзя назвать очевидным. В нашей комиссии он вызвал обсуждение, и после детального разбора мы считаем, что пенальти в этом эпизоде назначать не следовало».

«Судьи действительно ошибаются, но это не говорит о том, что проблема заключается в самих трактовках. Скорее речь идет о различиях в их применении отдельными арбитрами. Понимание естественности положения руки в различных игровых эпизодах может отличаться у разных людей, и именно поэтому определенные расхождения в решениях, к сожалению, будут всегда. Наша задача — минимизировать количество простых и очевидных ошибок», — добавил глава департамента судейства РФС .

Мажич отметил, что РФС отправит бывшему футболисту петербургского «Зенита» Андрею Аршавину специальную презентацию по судейству. Ранее он раскритиковал решения арбитров назначать пенальти за игру рукой после матча Фонбет — Кубка России «Балтика» — ЦСКА (0:2). Аршавин в комментарии «Матч ТВ» попросил предоставить трактовки по игре рукой на английском языке.