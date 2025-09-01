 
В РФС оценили работу российских судей при принятии решений по игре рукой

вчера, 18:02

Работа российских арбитров еще имеет простор для улучшения в плане принятия решений по игре рукой в штрафной площади. Об этом рассказал глава департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорад Мажич.

«Если проанализировать видеоматериалы ЭСК (экспертно-судейской комиссии при президенте РФС — прим.) и департамента судейства, то становится очевидно, что в последних двух турах было допущено достаточно ошибок, и простор для улучшения работы судей, безусловно, есть, — сказал Мажич. — Например, ЭСК признала ошибочным решение в матче ЦСКА — „Акрон“. Несмотря на то что решение комиссии по эпизоду принято единогласное, этот эпизод нельзя назвать очевидным. В нашей комиссии он вызвал обсуждение, и после детального разбора мы считаем, что пенальти в этом эпизоде назначать не следовало».

«Судьи действительно ошибаются, но это не говорит о том, что проблема заключается в самих трактовках. Скорее речь идет о различиях в их применении отдельными арбитрами. Понимание естественности положения руки в различных игровых эпизодах может отличаться у разных людей, и именно поэтому определенные расхождения в решениях, к сожалению, будут всегда. Наша задача — минимизировать количество простых и очевидных ошибок», — добавил глава департамента судейства РФС.

Мажич отметил, что РФС отправит бывшему футболисту петербургского «Зенита» Андрею Аршавину специальную презентацию по судейству. Ранее он раскритиковал решения арбитров назначать пенальти за игру рукой после матча Фонбет — Кубка России «Балтика» — ЦСКА (0:2). Аршавин в комментарии «Матч ТВ» попросил предоставить трактовки по игре рукой на английском языке.

«Современные трактовки направлены на сокращение количества наказаний за игру рукой. Каждые полгода мы подготавливаем соответствующие материалы, публикуем их на сайте и в социальных сетях РФС. Мы также направим Андрею специальную презентацию, ту же, что отправлялась во все клубы, в ней подробно объяснены последние изменения в правилах игры, в том числе касающиеся игры рукой. Если он пожелает, мы готовы поделиться с ним и материалами УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций — прим.) на английском языке — для более глубокого изучения вопроса», — отметил Мажич.

ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:52
Думаю... не стоит воспринимать Гугл за чистую монету. Аршавин не настолько глуп, чтоб не уметь им пользоваться.
stanichnik
stanichnik ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:40
Проблема обсуждалась на всероссийском теле.канале, а не в частной беседе, отсюда наверное и такое внимание к ней со стороны высокого футбольного чиновника.
Bad Listener
Bad Listener ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 22:33
Но всё равно не перед Андреем Аршавиным им оправдываться надо, это максимально странно выглядит когда РФС перед обычным аналитиком с ТВ отчитывается как перед президентом страны)
stanichnik
stanichnik ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 22:23
Ответ содержится в вашем посте, они оправдываются, потому что виноваты.
stanichnik
stanichnik ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:20
Доброго Здоровья, Петля!
Загуглил "Футбольные правила УЕФА в оригинале на английском языке", и не поверишь, как выяснилось, они есть в свободном доступе, ведь оказывается там не содержится секретная информация "о явках, паролях и именах".))
По-вашему выходит, что Андрей Сергеевич не доверяет интернету, а признаёт только печатный текст с пронумерованными и прошитыми листами, скреплёнными мокрой печатью, согласованными Пьером Корню и утверждёнными Александером Чеферином.))
Повторюсь, лишь бы на пользу пошло.
Болейте за своих, а не против чужих!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 21:51, ред.
Здравия, Станичник!
Шава правильно запросил именно английский вариант. Оригинал будет с подачи Аршавина ему переведён с точностью до нюансов. Доверять же баранам из РФС Андрей правильно не стал, - там такие же переводчики английского работают, как и "футбольные спецы" у Дюкова.

Больше чем уверен..., Аршавин, сопоставив текст оригинала с русской его версией стопудово найдёт косяки и несоответствия в сравнении с первоисточником. Вот увидишь.
Bad Listener
Bad Listener ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 20:49, ред.
Привет. Так я не осуждаю каприз Аршавина, я удивляюсь почему в РФС такое значение его словам придают и так стремятся оправдаться, так оправдываются только те кто реально в чём то виноват или только перед важными шишками. Аршавин же уже не игрок, и всё ещё не тренер, он эксперт Матч ТВ и не более того.
stanichnik
stanichnik ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:42
Вот, что по этому поводу сказал Мажич:"При УЕФА [Союзе европейских футбольных ассоциаций] создана комиссия с участием не только судей, но и игроков и тренеров высокого уровня, таких как Андрей Аршавин", наверное поэтому к его(Аршавина) персоне такая честь.
Bad Listener
Bad Listener ответ BDA81 (раскрыть)
вчера в 20:35
Так я всё равно этого не понимаю, Зенит же не вышестоящий орган над РФС... блин... хотя не факт)
Red blu
Red blu
вчера в 20:32
Судья не назначил «стопроцентный пенальти» на 96-й минуте матча ЦСКА — «Краснодар», заявил Александр Егоров Экс-арбитр и бывший руководитель Департамента судейства РФС Александр Егоров раскритиковал судейскую бригаду Рафаэля Шафеева за решение не назначить пенальти в ворота «Краснодара» в конце матча 7-го тура РПЛ против ЦСКА (1:1). По его мнению, подобные эпизоды убивают доверие к VAR. — На 90+6-й минуте ЦСКА — «Краснодар» мы получили момент, который иначе как позором для судейской бригады Шафеева не назовешь. Виктор Са, защищая ворота «быков», с задранной вверх рукой играет в собственной штрафной. Контакт есть — это фиксирует камера за воротами. Более того, траектория мяча после удара резко меняется именно из-за касания руки. Это классический, стопроцентный пенальти, не требующий даже долгих дискуссий. Но что делает арбитр Рафаэль Шафеев? Он игнорирует эпизод. Что делает VAR? Тоже молчит. Возникает прямой вопрос: для чего вообще нужен VAR в РПЛ, если в такой очевидной ситуации он остаётся в стороне? Либо люди на мониторе спят, либо боятся взять ответственность. Третьего не дано. Итог: ЦСКА лишают права на пенальти в концовке, а судейство в очередной раз выставляет лигу в неприглядном виде. Подобные эпизоды убивают доверие к системе, которую так громко рекламировали как гарантию справедливости, — сказал Егоров.
stanichnik
stanichnik ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 20:17
Доброго Здоровья, Bad!
Учитывая его(Аршавина) заслуги в отечественном футболе и его медийность, а так же стремление более детально изучить трактовки правил, касаемых игры рукой, можно простить его каприз. Меня больше поразило его требование прислать ему эти материалы на английском языке. Он до сих пор не освоил мат.часть на русском, неужто на "вражеском" языке ему будет постичь легче, но да не суть, лишь бы на пользу пошло, чтобы в другой раз Андрей Сергеевич "не плавал" на таких разборах.
Болейте за своих, а не против чужих!
BDA81
BDA81 ответ Bad Listener (раскрыть)
вчера в 19:58
Он там какую то должность в ФК зенит занимает, видимо по этому так официально говорят и предъявляют. Мы с вами так мимо проходили, я тоже не понимаю как судят руки,ноги,голова))))
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 19:48, ред.
Чот я не понял, а чего это такой кипишь из-за Аршавина подняли? Почему перед ним отчитываться надо стало? Он какая то важная шишка в российском футболе? Тема важная, но статус ВИП персоны и такое облизывание Андрея Аршавина мне лично не понятны. Может тогда и мне лично тоже вышлите материалы УЕФА и презентацию? Мне тоже интересно
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:16
Ещё бы хорошо что бы во всех матчах судьи придерживались одинаковых трактовок игры рукой.....а не так как сейчас....в одном матче это игра рукой ....а в другом матче такая же игра рукой не считается как игра рукой.
8f294mz8w6pz
8f294mz8w6pz ответ alexgurzan (раскрыть)
вчера в 18:39, ред.
Отправил.

С другого аккаунта Pathos тоже отправить?
Отправил и с того.
alexgurzan
alexgurzan ответ hqzf7vn7d8dv (раскрыть)
вчера в 18:33, ред.
Возможно этой строки уже не будет, из-за неактуальности.
Напишите, пожалуйста, адрес для призёров, в письме.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 18:32
Короче:
Дело ясное, .что оно тёмное. Ждите прояснении.))))
hqzf7vn7d8dv
hqzf7vn7d8dv ответ alexgurzan (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 18:28, ред.
Отключил. Все равно нет. Появилась только еще одна строчка СКРЫТЬ СЧЕТА МАТЧЕЙ
