 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Колосков считает, что вопрос об уходе Карпина из «Динамо» нужно отложить

вчера, 09:49

Руководство московского футбольного клуба «Динамо» не должно торопиться и поднимать до зимнего перерыва вопрос об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

После матча седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо» (0:1) Карпин заявил о готовности покинуть московское «Динамо».

«Я убежден, что торопиться в этом случае нельзя, все-таки когда его приглашали, то вели обстоятельную работу. Понятно, что нашли общий язык, общие задачи, — сказал Колосков. — Такими фамилиями не разбрасываются, вообще не время пока ставить все эти вопросы, хотя в уме, конечно, держать нужно. Но мне кажется, что до зимнего перерыва эту тему нужно оставить».

«Динамо» с 8 очками после 7 туров занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.

Подписывайся в ВК
Все новости
В РФС оценили работу российских судей при принятии решений по игре рукой
01 сентября
Мажич ответил Аршавину по поводу правил об игре рукой
01 сентября
Футболист «Спартака» Умяров назвал любимый школьный предмет
01 сентября
Егор Титов пока не считает «Спартак» претендентом на чемпионство в РПЛ
01 сентября
Рахимов: «Если в конце сезона перестанут пропускать, я уйду из футбола»
30 августа
Александр Мостовой: «По игре „Спартак“ никому не проиграл»
30 августа
 
Все комментарии
Сп62
Сп62
вчера в 22:02
13-го числа обеим команда надо показать игру. Если покажут игру уровня первого тайма ЦСКА-Краснодар, то тренеров можно оставить до зимы. Если нет, то будем страдать на пару и дальше.
cska1948
cska1948
вчера в 19:41
"...Такими фамилиями не разбрасываются..."
-----------------------
Какими ТАКИМИ? Что Карпин как тренер выиграл?
stanichnik
stanichnik
вчера в 16:01
Ответ на вопрос останется ли Карпин в Динамо до "зимней паузы" даст ближайшая после возобновления чемпионата игра со своим принципиальнейшим соперником Московским Спартаком, который тоже стартовал далеко не так, как ожидали его поклонники. Поражение в клубе ещё как-нибудь переживут, а вот безвольную и главное бестолковую игру футболистов Динамо, сродни той, что все любители футбола увидели в прошедшем туре в Каспийске, терпеть уже вряд ли кто-то будет.
Болейте за своих, а не против чужих!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 