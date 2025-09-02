Колосков считает, что вопрос об уходе Карпина из «Динамо» нужно отложить

1756795794

вчера, 09:49

Руководство московского футбольного клуба «Динамо» не должно торопиться и поднимать до зимнего перерыва вопрос об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.

После матча седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ) с махачкалинским «Динамо» (0:1) Карпин заявил о готовности покинуть московское «Динамо».

«Я убежден, что торопиться в этом случае нельзя, все-таки когда его приглашали, то вели обстоятельную работу. Понятно, что нашли общий язык, общие задачи, — сказал Колосков. — Такими фамилиями не разбрасываются, вообще не время пока ставить все эти вопросы, хотя в уме, конечно, держать нужно. Но мне кажется, что до зимнего перерыва эту тему нужно оставить».