Колосков считает, что вопрос об уходе Карпина из «Динамо» нужно отложить

Руководство московского футбольного клуба «Динамо» не должно торопиться и поднимать до зимнего перерыва вопрос об уходе Валерия Карпина с поста главного тренера команды. Такое мнение высказал почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков.
После матча седьмого тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с махачкалинским «Динамо» (0:1) Карпин заявил о готовности покинуть московское «Динамо».
«Я убежден, что торопиться в этом случае нельзя, все-таки когда его приглашали, то вели обстоятельную работу. Понятно, что нашли общий язык, общие задачи, — сказал Колосков. — Такими фамилиями не разбрасываются, вообще не время пока ставить все эти вопросы, хотя в уме, конечно, держать нужно. Но мне кажется, что до зимнего перерыва эту тему нужно оставить».
«Динамо» с 8 очками после 7 туров занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ.
Какими ТАКИМИ? Что Карпин как тренер выиграл?
Болейте за своих, а не против чужих!
