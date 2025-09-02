 
Кафанов рассказал, при каком условии Сафонову нужно уйти из ПСЖ

вчера, 20:12

Российскому вратарю французского «Пари Сен-Жермен» Матвею Сафонову можно будет задуматься о смене клуба, если в новом сезоне он сыграет меньше, чем в прошлом. Такое мнение журналистам высказал тренер вратарей сборной России по футболу Виталий Кафанов.

В текущем сезоне Сафонов не провел ни одного матча за ПСЖ.

«После этого сезона многие писали, что Матвею нужно уходить — я не знаю, с чего так. Неужели все думали, что он сыграет сразу 50 матчей? 20 игр — весомый показатель. Пока только первый сезон. Если в этом сезоне сыграет меньше, чем в прошлом, то можно в мае задуматься о смене клуба. Но не раньше», — сказал Кафанов.

«Я не даю совета, если не спрашивают. Если бы Матвей спросил, я бы посоветовал оставаться. Сейчас Джанлуиджи Доннарумма ушел, Матвей год в команде, он адаптирован к команде. Сейчас ситуация другая. Сезон начнет [Люка] Шевалье, есть кубок и Лига чемпионов, времени хватит сыграть всем. Дальше будет зависеть от того, как будут играть. Шанс будет у Матвея. Сейчас шансы играть 50 на 50», — добавил Кафанов.

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.

Ruslik1982
Ruslik1982
вчера в 21:20, ред.
Кафанов рассказывает человеку, получающему миллионы долларов и титулы сидя на лавке, куда ему уйти )
