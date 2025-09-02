Кафанов рассказал, при каком условии Сафонову нужно уйти из ПСЖ

1756833179

вчера, 20:12

Российскому вратарю французского «Пари Сен-Жермен» можно будет задуматься о смене клуба, если в новом сезоне он сыграет меньше, чем в прошлом. Такое мнение журналистам высказал тренер вратарей сборной России по футболу .

В текущем сезоне Сафонов не провел ни одного матча за ПСЖ .

«После этого сезона многие писали, что Матвею нужно уходить — я не знаю, с чего так. Неужели все думали, что он сыграет сразу 50 матчей? 20 игр — весомый показатель. Пока только первый сезон. Если в этом сезоне сыграет меньше, чем в прошлом, то можно в мае задуматься о смене клуба. Но не раньше», — сказал Кафанов.

«Я не даю совета, если не спрашивают. Если бы Матвей спросил, я бы посоветовал оставаться. Сейчас Джанлуиджи Доннарумма ушел, Матвей год в команде, он адаптирован к команде. Сейчас ситуация другая. Сезон начнет [Люка] Шевалье, есть кубок и Лига чемпионов, времени хватит сыграть всем. Дальше будет зависеть от того, как будут играть. Шанс будет у Матвея. Сейчас шансы играть 50 на 50», — добавил Кафанов.