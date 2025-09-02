 
Сафонов заявил, что не успел поговорить с Трампом на Клубном ЧМ

вчера, 17:51

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвей Сафонов не успел поговорить с президентом США Дональдом Трампом на церемонии награждения после клубного чемпионата мира. Об этом Сафонов рассказал журналистам.

ПСЖ в финальном матче со счетом 0:3 проиграл английскому «Челси». Сафонов не выходил на поле в матчах клубного чемпионата мира. Трамп присутствовал на церемонии награждения.

«Не успели поговорить с Трампом, — сказал Сафонов. — Ощущения от награждения? Как у остальных, кого награждали».

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.

e85wkwxk6gg4
e85wkwxk6gg4
вчера в 19:51
Думаю Трамп не расстроился, что Матвей с ним не пообщался
112910415
112910415
вчера в 19:38
Странно, что Трамп не искал встречи! )
cska1948
cska1948
вчера в 19:34
Интересно, чем так был занят Сафонов, что у него не нашлось время на беседу с Трампом?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 19:11
Теперь уже не получится.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 18:54
Выиграли КЧМ, тогда Трамп сам поговорил бы с тобой, Матвей))) проигравшие никому не интересны,,тем более таким персонажам как трамп
Vilar
Vilar
вчера в 18:39
Рассмешил. Мотя не отчаивается, сейчас потусит в сборной, потом опять на лавке посидит, успокоится, отдохнёт, перелёт обратно тоже, ведь сложный. Потом, может быть, опять в сборную позовут, со сложным перелётом, потом обратно, потом отдых, лавка и т.д. Очень трудный и сложный контракт, надо терпеть.
3fygfm62wqvz
3fygfm62wqvz
вчера в 18:23
Он по Моте от этого теперь явно не грустит
lotsman
lotsman
вчера в 18:13
Не успел? Почему? Видимо Трампу не доложили что с ним хотят побеседовать, а он спешил.)
