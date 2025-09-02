Сафонов заявил, что не успел поговорить с Трампом на Клубном ЧМ

Вратарь французского «Пари Сен-Жермен» и сборной России по футболу Матвей Сафонов не успел поговорить с президентом США Дональдом Трампом на церемонии награждения после клубного чемпионата мира. Об этом Сафонов рассказал журналистам.
ПСЖ в финальном матче со счетом 0:3 проиграл английскому «Челси». Сафонов не выходил на поле в матчах клубного чемпионата мира. Трамп присутствовал на церемонии награждения.
«Не успели поговорить с Трампом, — сказал Сафонов. — Ощущения от награждения? Как у остальных, кого награждали».
Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.