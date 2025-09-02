Кафанов заявил, что в австрийском «Штурме» хорошо относятся к Худякову

Все в австрийском футбольном клубе «Штурм» хорошо относятся к российскому вратарю Даниилу Худякову. Об этом журналистам рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.
«Худякову нужно еще 3-4 недели. Провели операцию хорошо, поставили болт. Но стоит заметить, что в клубе к нему относятся очень хорошо, все ждут возвращения», — сказал Кафанов.
10 июля «Штурм» сообщил, что Худяков получил травму запястья после падения с велосипеда по дороге на тренировку, позднее ему была сделана операция.