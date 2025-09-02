 
Кафанов заявил, что в австрийском «Штурме» хорошо относятся к Худякову

вчера, 18:53

Все в австрийском футбольном клубе «Штурм» хорошо относятся к российскому вратарю Даниилу Худякову. Об этом журналистам рассказал тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов.

«Худякову нужно еще 3-4 недели. Провели операцию хорошо, поставили болт. Но стоит заметить, что в клубе к нему относятся очень хорошо, все ждут возвращения», — сказал Кафанов.

10 июля «Штурм» сообщил, что Худяков получил травму запястья после падения с велосипеда по дороге на тренировку, позднее ему была сделана операция.

Варвар7
Варвар7
вчера в 21:50
Думаю в Штурм к Худякову относятся так же , как и к любому другому члену команды , а Даниилу желаю скорейшего выздоровления и возвращения в "рамку".
Сп62
Сп62
вчера в 21:49
Когда был в Локо, мне он нравился. До сих пор не пойму, почему не закрепился в составе. Много зависит от тренера.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:49
Мне кажется большинству фиолетово
