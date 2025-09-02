 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Карпин назвал замечательной идею о создании перечня книг для футболистов

вчера, 19:44

Идея о создании перечня книг для молодых футболистов является замечательной. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что ведомство планирует создать перечень книг для молодых футболистов.

«Очень хорошая идея, замечательная. Включил бы „Робинзона Крузо“ туда. Что последнее я читал? Вспомнил, книжку Диего Симеоне (главного тренера испанского „Атлетико“ — прим.), не помню, как называется», — сказал Карпин.

Подписывайся в ВК
Все новости
Кафанов заявил, что в австрийском «Штурме» хорошо относятся к Худякову
Вчера, 18:53
Сафонов заявил, что не успел поговорить с Трампом на Клубном ЧМ
Вчера, 17:51
Сафонов рассказал о трудностях во время перелета из Парижа в Москву
Вчера, 11:28
Колосков считает, что вопрос об уходе Карпина из «Динамо» нужно отложить
Вчера, 09:49
В РФС оценили работу российских судей при принятии решений по игре рукой
01 сентября
Мажич ответил Аршавину по поводу правил об игре рукой
01 сентября
 
Сортировать
Все комментарии
Alex_67
Alex_67
сегодня в 00:32
Сказал с иронией... Зато все свои глупости Валера считает очень талантливыми - просто мы ничего не понимаем, как он считает...
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:07
Для начала не мешало бы определить возрастные рамки этих молодых футболистов, чтобы у них ещё была бы какая-то охота самостоятельно прочитать эти книги и понять суть содержания. Ведь не секрет, что нынешняя молодёжь неохотно читает художественную, а тем более популярную научно-техническую литературу, предпочитая зависать в соц.сетях и TikToke и футболисты тут не исключение. И, что печально, с взрослением не у всех молодых людей растёт уровень интеллекта. Вспоминая своё, так сказать "детство, отрочество и юность", а я уже дядька 60+, занимаясь в ДЮСШ, наш тренер проверял школьные дневники на предмет наличия неудовлетворительных оценок и двоечников не допускал к тренировкам, пока те не исправляли их. Признаюсь, я тоже попадал под эти санкции, но они того стоили, за что я очень благодарен своему спортивному наставнику.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:32
При заключении контракта игрокам теперь будут задавать вопросы, какие книги читали, кто-кто в теремочке живёт, как звали Трёх поросят и т. п. Культурку надо повышать!
Роман313
Роман313 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 21:16
Добрый вечер! То есть статей нет пока и они будут позже? А то я лет за 10 ни одной статьи не пропустил на этом сайте). Спасибо вам за ответ!
djaich
djaich
вчера в 20:36
Тяга к культуре дается лишь единицам и, скорее всего, только при рождении. Остальным как ни навязывай, но кроме как лишнюю обузу ее воспринимать не будут. А все эти "обсуждения прочитанного" обычно сводились и сводятся к уровню сочинений семиклассника на заданную тему а ля "в этом произведении я познакомился с главным героем таким-то. Он хороший, потому что добрый и внимательный" и так далее.
Capral
Capral
вчера в 20:10
Сомневаюсь, чтобы кто-то из нынешних футболистов увлеклёкся чтением книг. Они лучше порнуху посмотрят. Большинство из них двух слов связать не могут, а им хотят книги навязать. Вспоминаю интервью известного футболиста киевского Динамо и сборной СССР С.Балтачи, где он говорит о том, каким запоем футболисты Динамо читали книги, а потом делились прочитанным...
Культуpу в стране надо подымать и развивать, в театры ходить, духовно развиваться. Всё утеряно, а без духовности, и книги не помогут. Сейчас каждый мечтает за бугор свалить, и ему точно не до чтения книг, а жаль...
янеттонаполевидел
янеттонаполевидел
вчера в 20:09
"... Прочие тоже были более или менее люди просвещенные: кто читал Карамзина, кто «Московские ведомости», кто даже и совсем ничего не читал." ("Мертвые души")
derrik2000
derrik2000
вчера в 20:07
Не знаю, насколько правда (новость свежая), но на одном из сайтов прочитал, что уже "здесь и сейчас" представители Динамо ведут переговоры со Слуцким.
Предметные переговоры.
Такие... ОДНОЗНАЧНЫЕ, без возможностей для варелика камбэка даже в случае возможных удачных каких-то матчей с БГ.
Ждём-с???
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Роман313 (раскрыть)
вчера в 20:07
Добрый вечер.

На сайте в настоящее время изменения в плане что и как публикуется.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:05
Продолжаю перечень - "Колобок" ; "Репка" ; "Три поросёнка"...)))
Роман313
Роман313
вчера в 20:04
Ребят, а куда пропали блоги? Обычно открываешь сайт и сразу на основной странице большие статьи. Где они?
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 20:03
Карпину самому надо бы почитать теоретические книги о тактике и тренерском искусстве
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 