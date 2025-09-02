Карпин назвал замечательной идею о создании перечня книг для футболистов

1756831462

вчера, 19:44

Идея о создании перечня книг для молодых футболистов является замечательной. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Ранее министр спорта Михаил Дегтярев сообщил, что ведомство планирует создать перечень книг для молодых футболистов.

«Очень хорошая идея, замечательная. Включил бы „Робинзона Крузо“ туда. Что последнее я читал? Вспомнил, книжку Диего Симеоне (главного тренера испанского „Атлетико“ — прим.), не помню, как называется», — сказал Карпин.