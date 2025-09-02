 
Сафонов рассказал о трудностях во время перелета из Парижа в Москву

вчера, 11:28

Голкипер сборной России и французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов столкнулся с задержкой рейса при перелете из Парижа в Москву. Об этом Сафонов написал в своем Telegram-канале.

1 сентября Сафонов прибыл в расположение сборной России, которая проводит тренировочный сбор в преддверии товарищеских матчей против команд Иордании и Катара.

«Сегодня ночью, ровно к часу, я прилетел из Парижа в Москву, — написал Сафонов. — Но перед этим нас ждал волнительный транзит через Стамбул: наш первый рейс задержали на полтора часа, и на пересадку оставалось всего 30 минут. Представьте наше облегчение и радость, когда мы все же успели на второй рейс».

«Но счастье длилось недолго. Уже в Москве пришло SMS: наш багаж не успели перегрузить, он прилетит только утром. В итоге мы оказались в аэропорту в час ночи, а чемоданы получили ближе к семи утра. И только к девяти я наконец-то добрался до тренировочной базы сборной в Новогорске», — заключил голкипер национальной команды.

4 сентября сборная России в Москве сыграет с командой Иордании. 7 сентября россияне встретятся со сборной Катара в Эр-Райяне.

Alex_67
Alex_67
вчера в 16:54
А кому сейчас легко?
lotsman
lotsman
вчера в 16:50, ред.
Да, трудности очень большие. Тяжеловато пришлось Матвею. Это не то, что сидеть на скамейке во время матча, это очень тяжёлая нагрузка. Карпину надо поберечь его, не нагружать игрой в матчах, а то придётся извиняться перед ПСЖ, что совсем утомили их игрока.)
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 16:02
Нам бы его проблемы! Без него ни как не победить Иордан?!.
Vilar
Vilar
вчера в 15:50
Какое увлекательное путешествие. Он, что первый раз летел на перекладных? А рассказ, о от первого лица, то единственном числе, то во множественном, такое впечатление, что с новой женой приехал на смотрины.
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:27
А не намекает ли Мотя, своими транспортными злоключениями, что не против провести этот тов. матч на лавке...)
112910415
112910415
вчера в 15:21
Сафонову любые трудности нипочём !
