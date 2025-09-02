Сафонов рассказал о трудностях во время перелета из Парижа в Москву

1756801722

вчера, 11:28

Голкипер сборной России и французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов столкнулся с задержкой рейса при перелете из Парижа в Москву. Об этом Сафонов написал в своем Telegram-канале.

1 сентября Сафонов прибыл в расположение сборной России, которая проводит тренировочный сбор в преддверии товарищеских матчей против команд Иордании и Катара.

«Сегодня ночью, ровно к часу, я прилетел из Парижа в Москву, — написал Сафонов. — Но перед этим нас ждал волнительный транзит через Стамбул: наш первый рейс задержали на полтора часа, и на пересадку оставалось всего 30 минут. Представьте наше облегчение и радость, когда мы все же успели на второй рейс».

«Но счастье длилось недолго. Уже в Москве пришло SMS: наш багаж не успели перегрузить, он прилетит только утром. В итоге мы оказались в аэропорту в час ночи, а чемоданы получили ближе к семи утра. И только к девяти я наконец-то добрался до тренировочной базы сборной в Новогорске», — заключил голкипер национальной команды.

4 сентября сборная России в Москве сыграет с командой Иордании. 7 сентября россияне встретятся со сборной Катара в Эр-Райяне.