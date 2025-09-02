Карпин считает, что сборную России не допустят до турниров до окончания СВО

1756833418

вчера, 20:16

Шансов на допуск сборной России по футболу к международным турнирам до окончания специальной военной операции (СВО) нет. Такое мнение журналистам высказал главный тренер российской национальной команды .

Отборочный турнир на чемпионат мира 2026 года уже стартовал, сборная России из-за отстранения не принимает в нем участия.

«Ноль шансов на wild card на чемпионат мира. Шансы будут, если закончится СВО. Тогда можем оценивать шансы», — сказал Карпин.

Российские клубы и сборные не участвуют в международных турнирах из-за ситуации на Украине с февраля 2022 года.