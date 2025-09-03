  • Поиск
Николай Валуев считает футбол спортом номер один в России

вчера, 08:00

Футбол является спортом номер один в России. Такое мнение высказал бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев.

«Номером один [в России] все равно является футбол. Больше всего людей не только вовлечены в этот вид спорта, но и занимаются этим видом спорта. Свой досуг посвящают или непосредственно профессионально им занимаются», — сказал Валуев.

Ранее сообщалось, что по результатам опроса от 7 декабря 2024 года Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) футбол назвали национальным видом спорта 9% респондентов.

