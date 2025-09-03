Николай Валуев считает футбол спортом номер один в России

1756875644

вчера, 08:00

Футбол является спортом номер один в России. Такое мнение высказал бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы .

«Номером один [в России] все равно является футбол. Больше всего людей не только вовлечены в этот вид спорта, но и занимаются этим видом спорта. Свой досуг посвящают или непосредственно профессионально им занимаются», — сказал Валуев.