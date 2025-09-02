 
Карпин понимал, что Дуглас Сантос хочет выступать за сборную Бразилии

вчера, 21:12

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин понимал, что футболист петербургского «Зенита» Дуглас Сантос хочет выступать за национальную команду Бразилии. Об этом Карпин рассказал журналистам.

1 сентября Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о том, что Сантос сменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Защитник снова будет выступать под бразильским флагом и станет легионером в чемпионате России. В августе футболист принял вызов в сборную Бразилии на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира 2026 года. В ноябре 2024 года ФИФА одобрила смену спортивного гражданства Сантосу с бразильского на российское.

«Было понятно, за какую сборную хочет выступать. Чего расстраиваться? Ему 31 год. Когда нас вернут [на международные турниры], ему уже 40 будет, может быть», — сказал Карпин.

«Тогда он дал понять, что он колеблется. Сюда должны приезжать те, кто хочет играть за сборную», — добавил тренер.

Сантосу 31 год, он выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В составе «Зенита» футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За петербургский клуб защитник провел 226 матчей в различных турнирах, забил 9 мячей и отдал 34 голевые передачи.

пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:03
Совсем плохо стало что Анчелотти приходится приглашать стареющих звёзд Зенита
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:25
В последние часы слишком много Карпина... Уже стало очевидным, что пришло время спасать от этого человека российский футбол. Вот зачем нам знать точку зрения Карпина на вопросы, в которых он ничего не понимает. Его представления о мире явно извращены больным самолюбием. Валера реально считает себя лучшим в мире специалистом. Уважаемые чиновники, примите, наконец, очевидные кадровые решения. Надо провести работу над ошибками.
Гость
