Карпин понимал, что Дуглас Сантос хочет выступать за сборную Бразилии

1756836723

вчера, 21:12

Главный тренер сборной России по футболу понимал, что футболист петербургского «Зенита» хочет выступать за национальную команду Бразилии. Об этом Карпин рассказал журналистам.

1 сентября Международная федерация футбола ( ФИФА ) объявила о том, что Сантос сменил спортивное гражданство с российского на бразильское. Защитник снова будет выступать под бразильским флагом и станет легионером в чемпионате России. В августе футболист принял вызов в сборную Бразилии на предстоящие матчи квалификации чемпионата мира 2026 года. В ноябре 2024 года ФИФА одобрила смену спортивного гражданства Сантосу с бразильского на российское.

«Было понятно, за какую сборную хочет выступать. Чего расстраиваться? Ему 31 год. Когда нас вернут [на международные турниры], ему уже 40 будет, может быть», — сказал Карпин.

«Тогда он дал понять, что он колеблется. Сюда должны приезжать те, кто хочет играть за сборную», — добавил тренер.

Сантосу 31 год, он выступает за «Зенит» с июля 2019 года. В составе «Зенита» футболист стал пятикратным победителем чемпионата России и суперкубка страны, а также дважды выиграл Кубок России. За петербургский клуб защитник провел 226 матчей в различных турнирах, забил 9 мячей и отдал 34 голевые передачи.