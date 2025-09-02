Сафонов не планирует сдаваться в борьбе за место в составе ПСЖ

1756834617

вчера, 20:36

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» рассчитывает бороться за место в стартовом составе и не убегать от трудностей. Об этом он рассказал журналистам.

В последний раз Сафонов сыграл за ПСЖ в мае — в финале Кубка Франции. Летом клуб покинул основной конкурент Сафонова чемпион Европы Джанлуиджи Доннарумма, но в команду пришел Люка Шевалье. Француз начал сезон в качестве основного вратаря.

«Я рассчитывал и рассчитываю играть в старте, есть конкуренция, — сказал Сафонов. — Только все зависит от выбора тренера. Когда будет шанс, нужно постараться проявить себя. Я думаю, что разницы нет между Доннаруммой и Шевалье, это конкуренция, есть проигравший и победитель. Сейчас конкуренция начинается заново, нужно доказывать свою состоятельность».

«Сейчас мы прекрасно контактируем с Шевалье на тренировках, хорошая атмосфера. Что касается игры, то если совсем не буду выходить, то встанет вопрос, зачем я нужен в команде. Но, вообще, странно ехать в Европу за трудностями, а потом убегать от них. Зачем я вообще приезжал тогда? Сейчас складывается все так, как и должно. Я получил те трудности, за которыми приехал. Надо не сдаваться, а бороться», — добавил он.