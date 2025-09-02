 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеФранция. Лига 1 2025/2026

Сафонов не планирует сдаваться в борьбе за место в составе ПСЖ

вчера, 20:36

Российский вратарь французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассчитывает бороться за место в стартовом составе и не убегать от трудностей. Об этом он рассказал журналистам.

В последний раз Сафонов сыграл за ПСЖ в мае — в финале Кубка Франции. Летом клуб покинул основной конкурент Сафонова чемпион Европы Джанлуиджи Доннарумма, но в команду пришел Люка Шевалье. Француз начал сезон в качестве основного вратаря.

«Я рассчитывал и рассчитываю играть в старте, есть конкуренция, — сказал Сафонов. — Только все зависит от выбора тренера. Когда будет шанс, нужно постараться проявить себя. Я думаю, что разницы нет между Доннаруммой и Шевалье, это конкуренция, есть проигравший и победитель. Сейчас конкуренция начинается заново, нужно доказывать свою состоятельность».

«Сейчас мы прекрасно контактируем с Шевалье на тренировках, хорошая атмосфера. Что касается игры, то если совсем не буду выходить, то встанет вопрос, зачем я нужен в команде. Но, вообще, странно ехать в Европу за трудностями, а потом убегать от них. Зачем я вообще приезжал тогда? Сейчас складывается все так, как и должно. Я получил те трудности, за которыми приехал. Надо не сдаваться, а бороться», — добавил он.

Сафонову 26 лет, он перешел в ПСЖ летом 2024 года из «Краснодара». В сезоне-2024/25 россиянин провел за команду 17 матчей в различных турнирах, пропустив 13 мячей и 7 раз сохранив ворота в неприкосновенности. Вместе с французским клубом россиянин стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, кубка и суперкубка страны.

Подписывайся в ВК
Все новости
Карпин считает, что сборную России не допустят до турниров до окончания СВО
Вчера, 20:16
Кафанов рассказал, при каком условии Сафонову нужно уйти из ПСЖ
Вчера, 20:12
Карпин назвал замечательной идею о создании перечня книг для футболистов
Вчера, 19:44
Кафанов заявил, что в австрийском «Штурме» хорошо относятся к Худякову
Вчера, 18:53
Сафонов заявил, что не успел поговорить с Трампом на Клубном ЧМ
Вчера, 17:51
Сафонов рассказал о трудностях во время перелета из Парижа в Москву
Вчера, 11:28
 
Сортировать
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:57
Тут , как говориться - время - рассудит...
t3byvnu3ckb9
t3byvnu3ckb9
вчера в 22:42
Надо терпеть и ждать своего часа!!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 22:20
Не напрасны ли надежды в данном случае?
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:00
Неужели он такой наивный? Какая может быть конкуренция в их мире? В мире, где мужчины венчаются в церкви с другими мужчинами... В мире, где человек, считающий себя фломастером, попадает не в психушку, а в кресло государственного чиновника... Матвей, беги быстрее оттуда - иначе можешь стать частью ЭТОГО...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 21:47
Он считает, что "все зависит от выбора тренера". А тренер не враг команде, он всегда выберет сильнейшего. Шевалье - вратарь сборной Франции, по сравнению с ним Мотя просто турист. Если только он получит травму, то возможно. Но Моте надо валить куда то, иначе совсем на лавке засидится.
Сп62
Сп62
вчера в 21:44
Надежда умирает последней. Желаю, чтоб она реализовалась побыстрее.
shlomo
shlomo
вчера в 21:21
Ну что... похвально что не сдается... нужно теперь доказать это.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 