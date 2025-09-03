  • Поиск
Чернов хотел бы, чтобы СМИ не фокусировались на игре Ракова

вчера, 09:00

Журналисты не должны концентрировать внимание на футболисте самарских «Крыльев Советов» Вадиме Ракове, чтобы он продолжал показывать хорошую игру. Такое мнение высказал защитник «Крыльев Советов» Никита Чернов.

20-летний Раков перешел в «Крылья Советов» из московского «Локомотива» на правах аренды. В текущем сезоне он забил 5 мячей в 7 матчах Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я с ним до этого знаком не был. Начало выдал неплохое, потом началось затишье после того, как начали о нем вы говорить, задавать вопросы. Поэтому хотелось бы его как-то отгородить от всего этого, потому что я много таких ребят видел, о которых много лестных слов говорили, а потом немного они сдавали, — сказал Чернов. — Хочется просто наслаждаться его игрой, думаю, что он может играть еще лучше. Хотелось бы, чтобы он забил больше 10 голов в РПЛ, это бы нам сильно помогло».

«Крылья Советов» арендовали Чернова у московского «Спартака» 7 августа. По итогам 7 туров самарский клуб занимает 8-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 9 очков.

Все комментарии
Alex_67
Alex_67
вчера в 11:22
Быть публичным человеком нормальная ситуация для любого футболиста, особенно если он хороший. Ракову лучше не закрываться от прессы. А вот чего делать не стоит, так это попадать в разные скандалы... Хотя, у того же Дзюбы, мнение может быть другое. Почему о Ракове высказался Чернов, ведь о Вадиме не так уж много говорят? Кто его знает, может он просто так и о себе напоминает? Мол, вот он я, спрашивайте и меня о чем-нибудь...
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:29
Щас ещё сильнее начнут фокусироваться )
shlomo
shlomo
вчера в 09:53
Думаю, что журналюги с этим не согласятся...:))))
