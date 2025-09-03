Чернов хотел бы, чтобы СМИ не фокусировались на игре Ракова

1756879258

вчера, 09:00

Журналисты не должны концентрировать внимание на футболисте самарских «Крыльев Советов» , чтобы он продолжал показывать хорошую игру. Такое мнение высказал защитник «Крыльев Советов» .

20-летний Раков перешел в «Крылья Советов» из московского «Локомотива» на правах аренды. В текущем сезоне он забил 5 мячей в 7 матчах Мир — Российской премьер-лиги ( РПЛ ).

«Я с ним до этого знаком не был. Начало выдал неплохое, потом началось затишье после того, как начали о нем вы говорить, задавать вопросы. Поэтому хотелось бы его как-то отгородить от всего этого, потому что я много таких ребят видел, о которых много лестных слов говорили, а потом немного они сдавали, — сказал Чернов. — Хочется просто наслаждаться его игрой, думаю, что он может играть еще лучше. Хотелось бы, чтобы он забил больше 10 голов в РПЛ , это бы нам сильно помогло».