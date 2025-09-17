  • Поиск
Закрыть
 
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

«Будё-Глимт» с Хайкиным сыграл вничью со «Славией» в дебютном матче в ЛЧ

вчера, 21:50
СлавияЛоготип футбольный клуб Славия (Прага)2 : 2Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-ГлимтМатч завершен

Норвежский футбольный клуб «Будё-Глимт» в первом в своей истории матче основного этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с чешской «Славией» со счетом 2:2. Встреча проходила в Праге.

Два гола в составе «Славии» забил Юссуфа Мбоджи (23-я, 74-я минуты). У «Будё-Глимта» отличились Даниэль Басси (78) и Сондре Фет (90). На 54-й минуте игрок «Будё-Глимта» Каспер Хёг не реализовал пенальти.

На поле в составе норвежской команды вышел российский вратарь Никита Хайкин. Он провел весь матч и совершил восемь сейвов.

В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов «Будё-Глимт» дома встретится с английским «Тоттенхэмом», «Славия» в гостях сыграет с итальянским «Интером». Обе игры пройдут 30 сентября.

Подписывайся в ВК
Все новости
«Крылья Советов» уступили «Краснодару» в матче Кубка России
Вчера, 19:55
Месси сделал «гол+пас» в победном матче «Интер Майами»
Вчера, 09:22
«Реал» одержал победу над «Марселем»
Вчера, 00:05
«Ювентус» сыграл вничью с «Боруссией» в результативной встрече ЛЧ
Вчера, 00:00
«Бенфика» проиграла «Карабаху» на старте общего этапа Лиги чемпионов
16 сентября
«Тоттенхэм» одолел «Вильярреал» в поединке Лиги чемпионов
16 сентября
 
Все комментарии
la-respect0
la-respect0
сегодня в 08:17
Ну если бы не суперсэйв Хайкина на последних минутах добавленного времени аля Мартинеса в финале ,то результат был иным).Хайкин красава
112910415
112910415
сегодня в 06:38
бодро стартовали, браво !
CCCP1922
CCCP1922
вчера в 22:45
Хайкин молодец!!! Пропустил два гола, но остался спокойным и уверенным в себе. Его спокойствие, в том числе, позволило отыграться со счета 2:0 в пользу хозяев поля. Кстати, нельзя сказать, что Славия недооценила соперника, ни в коем случае... А вот то, что после второго гола команда успокоилась это точно. Как оказалось рано. Что сказать? Справедливый результат. Нужно играть до финального свистка – Славия наступила на самые старые грабли в футболе...
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:06
Следует похвалить в норвежцев - добились ничьи в гостях после 2 : 0.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
 
 
 