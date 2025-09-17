«Будё-Глимт» с Хайкиным сыграл вничью со «Славией» в дебютном матче в ЛЧ

1758135004

вчера, 21:50

Норвежский футбольный клуб «Будё-Глимт» в первом в своей истории матче основного этапа Лиги чемпионов сыграл вничью с чешской «Славией» со счетом 2:2. Встреча проходила в Праге.

Два гола в составе «Славии» забил Юссуфа Мбоджи (23-я, 74-я минуты). У «Будё-Глимта» отличились Даниэль Басси (78) и Сондре Фет (90). На 54-й минуте игрок «Будё-Глимта» Каспер Хёг не реализовал пенальти.

На поле в составе норвежской команды вышел российский вратарь Никита Хайкин. Он провел весь матч и совершил восемь сейвов.

В следующем туре общего этапа Лиги чемпионов «Будё-Глимт» дома встретится с английским «Тоттенхэмом», «Славия» в гостях сыграет с итальянским «Интером». Обе игры пройдут 30 сентября.