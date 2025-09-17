«Крылья Советов» уступили «Краснодару» в матче Кубка России

В матче Кубка России встречались «Крылья Советов» и «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 1:2.
Голом у хозяев отметился: Божин (83'). За гостей забивали Козлов (14'), Соарес Гомес (62').
По итогам встречи «Крылья Советов» имеют 6 очков, у гостей — 9 очков.
В следующем матче «Крылья Советов» сыграют 1 октября, соперником будет «Сочи». «Краснодар» проведет следующий матч 30 сентября, (соперник — «Динамо»).
Ну и конечно, после счета-2:0, определенная расслабленность присутствовала в действиях Краснодара. Надо признать, что самарцы, на редкость красиво, остро и креативно проникали во владения гостей, раз за разом, до предела обостряя обстановку у ворот Краснодара, создавая определенную панику в штрафной быков...
Гол Крылья забили и могли забить еще, но... Тучи сгущались над воротами Краснодара, но гром, так и не грянул. Отсутствие Сперцяна конечно сказалось на атакующей игре краснодарцев, не хватало стройности краснодарским атакам и мысли в ведении игры. Заменить главного распасовщика был призван Козлов, но на мой взгляд, он больше мотор, нежели диспетчер. Не хватает ему тонкости, присущей Эдику...
Таким образом, констатируем, очень не простую победу гостей, при вполне достойном поражении хозяев. Краснодар с победой!!!
