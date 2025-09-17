  • Поиск
«Крылья Советов» уступили «Краснодару» в матче Кубка России

вчера, 19:55
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)1 : 2Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

В матче Кубка России встречались «Крылья Советов» и «Краснодар». Встреча завершилась со счетом 1:2.

Голом у хозяев отметился: Божин (83'). За гостей забивали Козлов (14'), Соарес Гомес (62').

По итогам встречи «Крылья Советов» имеют 6 очков, у гостей — 9 очков.

В следующем матче «Крылья Советов» сыграют 1 октября, соперником будет «Сочи». «Краснодар» проведет следующий матч 30 сентября, (соперник — «Динамо»).

Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 08:52
У таких сложных тренеров диктаторов как Лобан и Бесков.не могло быть индивидуального подхода. У них конечно были любимчики в командах- у Лобана Беланов, у Бескова- Поздняков и Гаврилов, но они никогда этого не показывали. Что касается Блохина, то дело не в гоноре, а в личности и во взглядах на футбол, в индивидуальности Блохина...
112910415
112910415
сегодня в 04:27
В концовке могло быть всякое...
Alex_67
Alex_67 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 03:38
А я и не говорил, что ученики Лобановского взахлёб читали его конспекты. Его научный подход слишком сложный для понимания, вот молодые отечественные специалисты и не связывались с ним. Я думаю, Мусаев тоже не будет связываться ни с Лобановским, ни с Бесковым... А вот с индивидуальным подходом я вероятно и перегнул.. Хотя, может, выгнать Блохина с тренировки как раз и есть тот самый подход. Ведь всего Олег добился именно с Лобановским. А слова? Гонор за него говорил.
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
вчера в 21:03, ред.
Да будет тебе известно, что никто из учеников Лобановского не продолжил его тренерскую работу и не пользовался его конспектами. И даже О.В.Блохин, после неудачной работы в киевском Динамо, на вопрос журналиста- почему знаменитый форвард не обратился к завещанию Мэтра, Блохин ответил: "Я- футболист Лобановского, но тренер- я Блохин."
А после Бескова, только О.И.Романцев продолжил футбол Великого тренера. Что касается умения находить подход, то и здесь, ты не полностью владеешь вопросом , поскольку, тот же Лобан, выгонял с тренировок Блохина, а Бесков- неоднократно конфликтовал с В.Гладилиным и Бубновым... Неговоря уже о том, какой разнос, Бесков устроил группе игроkoв, после ташкентской трагедии.
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:57
Согласен Виктор!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 20:54
что то самарская команда разучилась побеждать
Capral
Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:54
Приветствую, Володя!!!
Я как раз сравнительно недавно стал регулярно просматривать Бундес, поэтому богатого опыта немецкого болельщика не имею.))) Но я всецело тебе доверяю. Но понимаешь, Володя, есть такое понятие- как умение себя держать и не провоцировать соперника. Желание помочь родному коллективу понятно, но лучше это делать, чисто по спортивному. По всему видно, что Кордоба, человек, не столько агрессивный, сколько темпераментный, но в любом случае, надо уметь властвовать собой, как однажды сказал Л.И.Яшин, в своей статье: "Учитесь властвовать собой"!
sv_1969
sv_1969 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:45
Приветствую Виктор! Кордоба играл в бундес в Топ-5 и кому как не тебе знать , что это уже знак качества! И главное , что он приехал в Россию не отбывать номер , а отрабатывать контракт! По нему видно , что от него пышит по хорошему спортивной агрессией! Даже тогда полученная недавно КК и его слова , что может уйти , доказывает что болеет за результат!
Alex_67
Alex_67
вчера в 20:36
У Краснодара очень хороший состав... Количество игроков и их квалификации позволяет успешно играть на двух фронтах, без особых ограничений. Но, мне кажется, что у Мусаева есть слабое место - его легко вывести из себя. Ну зачем, например, было ввязываться в публичную перепалку с тренером ЦСКА из-за Кордобы. Потому и игроки, смотрят на тренеров и могут себе позволить лишнего. Лучше энергию использовать на совершенствование своих навыков. Учиться есть у кого - Лобановский, Бесков много чего оставили после себя... Книги,, рекомендации, пособия... Значительную роль в их работе играло знание психологии коллектива и умение находить персональный подход к каждому игроку. Тактике у них тоже можно учиться -за плечами у каждого трофеи. Век живи – век учись!!!
sv_1969
sv_1969 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 20:25
О! Спасибо!
Разумный Шляпник
Разумный Шляпник
вчера в 20:17
ну что могу сказать - топ вратарь этим и отличается, чтобы выручить в нужный момент и затащить. у нас такой вратарь есть!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:15
Здравствуйте. Дали VIP-статус.
Capral
Capral
вчера в 20:12, ред.
Настоящий футбол начался после замены Кордобы. Вот тут то, самарцы и ожили. Уход главного форварда Краснодара ослабил атаку гостей и наоборот воодушевил Самару. Одним своим присутствием, Кордоба уже нервирует соперника- как форвард и терроризирует как человек, не всегда умеющий вести себя подобающим образом...

Ну и конечно, после счета-2:0, определенная расслабленность присутствовала в действиях Краснодара. Надо признать, что самарцы, на редкость красиво, остро и креативно проникали во владения гостей, раз за разом, до предела обостряя обстановку у ворот Краснодара, создавая определенную панику в штрафной быков...

Гол Крылья забили и могли забить еще, но... Тучи сгущались над воротами Краснодара, но гром, так и не грянул. Отсутствие Сперцяна конечно сказалось на атакующей игре краснодарцев, не хватало стройности краснодарским атакам и мысли в ведении игры. Заменить главного распасовщика был призван Козлов, но на мой взгляд, он больше мотор, нежели диспетчер. Не хватает ему тонкости, присущей Эдику...

Таким образом, констатируем, очень не простую победу гостей, при вполне достойном поражении хозяев. Краснодар с победой!!!
shlomo
shlomo
вчера в 20:04
В принципе игра была под контролем Краснодара, гости забили второй свой гол и чувствовали себя очень уверенно, но потом слишком уж расслабились, позволив сопернику перехватить инициативу и вернуть интригу. Крылья в концовке забили один гол, а потом и вовсе могли сравнять счёт, но "быков" выручил Станислав Агкацев. Таким образом, команда Мусаева победила и набрала 9 очков, став единоличным лидером в группе В, а у Крыльев осталось 6 баллов.....
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:01
Интересная игра получилась, крылья сумели дать бой...
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:01
" Быки" и в Кубке набирают приличный ход!
