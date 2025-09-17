«Сочи» крупно проиграл «Динамо» в поединке Кубка России

В матче Кубка России встречались «Сочи» и «Динамо». Встреча завершилась со счетом 0:4.
За гостей забивали Маухуб (10'), Скопинцев (22'), Маричаль Перес (36'), Тюкавин (50').
По итогам встречи «Сочи» имеет 2 очка, у гостей — 7 очков.
В следующем матче «Сочи» сыграет 1 октября, соперником будет «Крылья Советов». «Динамо» проведет следующий матч 30 сентября, (соперник — «Краснодар»).
Но два раза вратарь пляжа просто сам себе забил. А третий раз защитник привез. Что дало шанс отличиться Тюкавину. Что он отлично сделал.
Эх если б так жахнул в матче со Спартаком...
В общем Осинькину дел по горло.
А Динамо на классе, без повода сомневаться в победе, хотя счёт мог быть и совсем не разгромным.
