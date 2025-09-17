  • Поиск
«Сочи» крупно проиграл «Динамо» в поединке Кубка России

вчера, 22:30
СочиЛоготип футбольный клуб Сочи0 : 4Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

В матче Кубка России встречались «Сочи» и «Динамо». Встреча завершилась со счетом 0:4.

За гостей забивали Маухуб (10'), Скопинцев (22'), Маричаль Перес (36'), Тюкавин (50').

По итогам встречи «Сочи» имеет 2 очка, у гостей — 7 очков.

В следующем матче «Сочи» сыграет 1 октября, соперником будет «Крылья Советов». «Динамо» проведет следующий матч 30 сентября, (соперник — «Краснодар»).

Источник: soccer.ru Фото: Telegram-канал ФК «Сочи»
Gotlib
Gotlib ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 07:44
При этом единственное своё заработанное очко Сочи взяли именно в матче с Динамо.
Ев17
Ев17
сегодня в 07:26
рад за Тюкавина, надеюсь теперь у него пойдёт дело ... и судейки опять начудили с непенальти на Макарове
Locomotive Breath
Locomotive Breath ответ 112910415 (раскрыть)
сегодня в 06:19
Сочи: приложим максимум усилий, что бы не уступить 16е место никому!
112910415
112910415
сегодня в 06:09
Сочи уверенно движется к переходу в другую лигу
Lobo77
Lobo77
сегодня в 01:32
Динамо конечно играло гораздо лучше чем Сочи.
Но два раза вратарь пляжа просто сам себе забил. А третий раз защитник привез. Что дало шанс отличиться Тюкавину. Что он отлично сделал.
Эх если б так жахнул в матче со Спартаком...
В общем Осинькину дел по горло.
А Динамо на классе, без повода сомневаться в победе, хотя счёт мог быть и совсем не разгромным.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
сегодня в 01:05
На данный момент ФК Сочи является слабейшим из всех шестнадцати клубов выступающих в этом сезоне в высшей лиге.
Vilar
Vilar
сегодня в 00:10
Победа над Сочи не показатель, для хвалебных песен Динамо из-за победы.
Одно радует: Тюкавин вернулся. Ну, а про Сочи и говорить не о чем, как попал в этом сезоне в рпл по блату, так и в 26 году рассчитывает на такой же шулерский ход.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:03
Сочи безнадежен.
Осинькин еще пожалеет что взялся за них
Alex_67
Alex_67
вчера в 22:49
Динамо сегодня катком прошлось по Сочи.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:36, ред.
Мои поздравления сораДникам по случаю выездной победы Динамо над мёртвым Сочи. Три мяча в первом тайме давали основания полагать, что подопечные Карпина и во втором продолжат громить южан. Но гол Тюкавина в самом начале второго тайма, стал единственным во второй половине матча и после чего играть командам, пожалуй, было просто неинтересно. Если бы не травма Макарова в самой концовке, то матч можно было бы назвать идеальным для "Динамо", но и без того, наверное, это лучшая игра с момента прихода Карпина на пост главного тренера.
Болейте за своих, а не против чужих!
